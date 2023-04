Особый статус вуза приносит его выпускникам значительную прибавку к зарплате

Source: MIL-OSI Russian Language News

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Илья Прахов расширил количество характеристик, которые могут быть использованы как индикаторы качества высшего образования. Среди них — статус университета как федерального или национального исследовательского, участие в Проекте 5–100, членство в Ассоциации ведущих университетов. Эти статусы подразумевают дополнительное финансирование для развития образовательных и исследовательских проектов, привлечение ведущих учёных и стимулирующие контракты для преподавателей, стремление к конкурентоспособности на отечественном и международном рынке. Кроме того, в работе были использованы данные лонгитюдного исследования российской молодежи «Траектории в образовании и карьере». Панельный характер данных позволяет проследить образовательные и карьерные траектории молодых людей, начиная со средней школы. Для изучения были отобраны анкеты выпускников университетов, которые вышли на рынок труда и имели оплачиваемую работу.

Почти все регрессионные модели подтвердили наличие статистической связи между вышеперечисленными показателями и заработной платой выпускников. Исследование показало, что уровень селективности вузов, измеряемый на основе РКП, положительно связан с заработной платой выпускников. В частности, увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступивших на бюджетные места, соответствует 2-процентному бонусу к зарплате. Этот эффект оказался выше, чем тот, который был обнаружен в предыдущих исследованиях. Интересно, что обучение в федеральном университете не дало никаких преимуществ в зарплате на рынке труда, а, наоборот, привело к её снижению: выпускники таких вузов получают в среднем на 15% меньше. Это можно объяснить тем, что, как правило, ФУ появлялись в результате объединения нескольких вузов, особый статус присваивался не на основе конкурса или показателей эффективности и, следовательно, не отражает качество образования. Другие особые статусы вузов приносят их выпускникам значительную прибавку к зарплате. Так, выпускники НИУ зарабатывают в среднем на 22% больше, чем выпускники других вузов, а окончание университета, участвовавшего в Проекте 5–100, увеличило зарплату почти на 17%.

Вузы, получившие особый статус на конкурсной основе, могут инвестировать полученные средства в развитие исследовательской и преподавательской деятельности, привлекать талантливых учёных, что благоприятно отражается на качестве образования. Можно предположить, что выпускники вузов — участников проекта «Приоритет-2030» также могут рассчитывать на прибавку к заработной плате по сравнению с выпускниками вузов без исследовательского статуса.

Следует отметить, что зарплаты выпускников различаются в зависимости от пола: гендерный разрыв в оплате труда составляет 33–37% в пользу мужчин. Если в числе независимых переменных учитывать специализацию, гендерный разрыв уменьшается, но все еще остается на довольно высоком уровне (26–33%).

Опыт работы во время обучения в университете не приносит дополнительных преимуществ в контексте заработной платы. Это может быть связано с тем, что около 79% выпускников вузов из выборки имеют такой опыт, и вариация этого показателя очень низкая. При изучении влияния специальности на заработную плату было установлено, что выпускники инженерных и военных специальностей получают в среднем больше, а выпускники медицинских специальностей оказались с самой низкой заработной платой. Это можно объяснить тем, что процесс подготовки врачей более длительный и на этапе исследования такие выпускники могут быть трудоустроены на ограниченный круг рабочих мест.

Кроме того, в исследовании изучалось влияние характеристик семьи и школы на заработную плату. Выяснилось, что доход родителей положительно связан с зарплатой выпускников. Исследование также выявило, какое влияние на заработную плату оказывают индивидуальные результаты ЕГЭ и обучение в школе с углубленным изучением предметов. Например, выпускники спецшкол после окончания вуза зарабатывают в среднем на 10% больше, чем выпускники обычных общеобразовательных школ. Таким образом, неравенство в зарплатах может формироваться ещё до поступления в вуз.

Качество вуза — это не единственный предсказатель успеха на рынке труда. Помимо него, положительный вклад в заработную плату даёт личная мотивация студента, окружение, школьный бэкграунд и так далее. Именно поэтому экономисты называют образование «доверительным благом»: порой достаточно сложно определить, что именно определило успех конкретного выпускника. Следовательно, для успеха на рынке труда все эти факторы должны работать в совокупности. Но чтобы получить максимальный эффект от высшего образования, в первую очередь нужно выбирать вуз, максимально отвечающий собственным способностям и интересам.

Крупномасштабные инициативы в области высшего образования (создание национальных исследовательских университетов, развитие Проекта 5–100) дали положительный эффект: возросла конкуренция между вузами за студентов, преподавателей, дополнительное финансирование, вузы стали более активно развивать собственные исследования. В результате возросло качество студентов и преподавания, что повлияло и на заработные платы выпускников. Следовательно, делает вывод учёный, подобные программы поддержки российских вузов необходимы, поскольку качественное высшее образование приносит пользу не только конкретному выпускнику, но и обществу в целом.

Необходимо создавать точечные программы для вузов, по ряду причин не получивших особый статус, для того, чтобы мотивировать сотрудников к качественному преподаванию, и для того, чтобы эти вузы также могли привлекать талантливых студентов. Такие программы позволят сгладить вариацию качества высшего образования.

