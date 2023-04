Новый Rest API для сервиса ОТС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые участники,

В дополнение к https://www.moex.com/n54705/ сообщаем, что также 29 апреля в боевой системе будет обновлен сервис Rest API ЛКУ для внебиржевой отчетности.

Документацию для внедряемого API Вы сможете найти по ссылке http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/test/2.3/doc/REST%20API%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20OTC)%20v1.1.pdf

Обращаем Ваше внимание на то, что префиксом ко всем URL-адресам API является: https://apim.moex.com



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI