НГУ получит от Росмолодежь.Гранты 2 млн рублей на реализацию двух проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В этом году на конкурс «Росмолодежь.Гранты» поступило 2293 проекта от 340 учебных заведений высшего образования со всей страны. 25 апреля оргкомитет подвел итоги и выбрал проекты-победители, которые получат дополнительное финансирование. Из Новосибирской области победителями конкурса стали проекты пяти вузов, включая Новосибирский государственный университет. По решению жюри грантовую поддержку в размере 2 192 000 рублей получат две инициативы: Open Space Picnic и «Наставник будущего».

Проект «Наставник будущего», разработанный совместно с Фондом «Образование», был заявлен в рамках трека #создавай_возможности. Согласно заявке, поданной на конкурс, проект «Наставник будущего» направлен на создание региональной системы подготовки наставников научно-исследовательской деятельности школьников – будущих лидеров технологического суверенитета. Основная целевая аудитория – студенты естественнонаучного профиля: биология, химия, геология, физика.

— Мы ожидаем, что в ходе проекта в мае и июне не менее 100 студентов пройдут онлайн-обучение по наставничеству и освоят необходимые компетенции в данной сфере. А затем по результатам конкурса мотивационных писем не менее 30 ребят примут участие в научно-профориентационном лагере от ведущих ученых Новосибирского Академгородка в июле и на практике освоят методы исследовательской проектной деятельности не менее чем с 90 школьниками среднего звена. А еще более сотни будущих наставников проведут занятия у школьников, которые приедут на августовскую Летнюю школу СУНЦ НГУ. Очень надеемся, что каждый из участников проекта получит для себя значимый опыт, и в регионе благодаря нашей инициативе появится готовая к масштабированию система подготовки наставников и сформируется сообщество студентов-наставников, — прокомментировала руководитель проекта, аспирантка Экономического факультета НГУ Анна Ненашева.

Хотя Open Space Picnic проводится в НГУ с 2015 года, в этом году мероприятие получит новый виток: благодаря грантовой поддержке событие станет еще более масштабным и значимым. Помимо привычных площадок, которые организовывают лаборатории НГУ и институты СО РАН, в мероприятие будут вовлечены иностранные студенты НГУ, а также компании-партнеры из высокотехнологичного сектора. За счет объединения данных площадок в одном месте создастся межкультурное пространство для генерации новых идей и смыслов в области науки и технологий. Проект научного пикника победил в рамках трека #объединяй.

Напомним, что прямо сейчас в НГУ проходит ежегодный молодежный студенческий форум Интернеделя. Сегодня состоится день открытых дверей Французского центра НГУ с 16:20 до 18:00 в аудитории 3251, завтра в музыкальном салоне (ул. Пирогова, 11/2) с 18:00 до 19:30 пройдет концерт «ИнтерПесня». А уже в субботу вас ждут спортивный праздник «ИнтерИгры», концерт «Танцы мира» и рок-концерт «МАЕВКА 2023».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI