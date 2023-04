На улице Верхние Поля построят дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Люблине построят дом по программе реновации, он будет расположен по адресу: улица Верхние Поля, земельный участок 19. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

«В 15-м квартале района Люблино на месте пяти ветхих пятиэтажек появится новый дом переменной этажности общей площадью 41,5 тысячи квадратных метров. Для будущих жильцов в пешей доступности будет вся необходимая инфраструктура: через дорогу располагается корпус школы имени Артема Боровика, детская поликлиника и теннисный центр. Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешительную документацию и может начинать работы на стартовой площадке», — рассказал Игорь Войстратенко.

Председатель комитета добавил, что здание п-образной формы будет состоять из восьми секций, а на подземном уровне расположится автомобильная парковка. На первых этажах обустроят вестибюли, колясочные и рабочее место консьержа, а также там появятся коммерческие помещения.

В жилой части будет 88 однокомнатных, 197 двухкомнатных и 63 трехкомнатные квартиры. В четырех из них установят специальную сантехнику и расширят проемы для жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Отделка будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

На территории около дома оборудуют проезды и наземную автостоянку с местами для машин маломобильных жильцов. Во дворе обустроят зоны отдыха, поставят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Игорь Войстратенко подчеркнул, что по поручению Мэра Москвы качеству работ на жилых объектах по программе реновации уделяется особое внимание. После получения уведомления о начале работ специалисты Мосгосстройнадзора составят программу надзорных мероприятий и будут проводить проверки на всех этапах строительства вместе с сотрудниками Центра экспертиз.

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI