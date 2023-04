Научный полк. Электротехника профессора Телешева

Source: MIL-OSI Russian Language News

В годы войны институт продолжил подготовку научных и научно-педагогических кадров. В МИЭИ продолжала работать аспирантура. В период с 1942 по 1945 годы в аспирантуру было принято 37 человек. Руководство над ними непосредственно осуществили заведующие кафедрами. Аспиранты получали довольно большую стипендию, что позволяло им сосредоточить силы на учебе, а не поисков сторонних заработков.

Ученые МИЭИ всю войну оказывали научную и методологическую помощь различным организациям и предприятиям. В частности, для повышения качества учебно-методической работы и оказания методической помощи другим вузам при кафедре организации и планирования машиностроительной промышленности в 1944 году был организован «Центральный научно-исследовательский кабинет по организации и экономики производства» (ЦНИК).

Для военного времени была очевидна и естественна нехватка преподавательских кадров и их быстрая сменяемость. Но в целом МИЭИ обеспечивал высокий уровень преподавания. Это стало возможным, в том числе и потому что в вузе работали многие известные в стране ученые, высоко квалифицированные специалисты.

Кафедрой электротехники заведовал профессор Борис Телешев – один из старейших и уважаемых энергетиков страны. Еще в 20-е годы он был первым диспетчером энергосистем МОГЭС. С 1923 года преподавал в МГУ на курсах «Эксплуатация электрических станций» и «Распределительные устройства высокого напряжения». Осуществлял руководство над дипломным проектированием по электрической и тепловой части электрических станций.

В 1927 году стал доцентом в Плехановском институте. Вел курс «Механический расчет линий передачи» и «Оборудование распределительных устройств станций и подстанций». С 1930 года работал в Московском энергетическом институте (МЭИ) в должности доцента. В марте 1932 года был избиран на должность заведующего новой кафедрой «Центральные электрические станции». С июня того же года возглавил электроэнергетический факультет МЭИ. А в следующем году получил звание профессора.

В декабре 1934 года был приглашен академиком Г.М. Кржижановским на должность заместителя директора Энергетического института (ЭНИН) Академии наук, в связи с чем был освобожден от должности декана факультета с сохранением должности заведующего кафедрой «Электрические станции». Вел курс «Электрическое оборудование станций и подстанций».

В 1942 году Борис Аркадьевич возглавил кафедру электротехники в Московском инженерно-экономическом институте имени Серго Орджоникидзе. Во многом это было вызвано проблемами в организации электросетей предприятий, находящихся в эвакуации. Их энергетическое потребление было чрезвычайно высоким, а электрические сети были проложены наспех и не отличались высокой надежностью. В 1942 году профессор Телешев написал методическое пособие «Коммутация и электрооборудование электрических станций и подстанций». Внедрение методов организации электросетей, изложенных в этой работе вместе с трудами других советских ученых-энергетиков, позволили обеспечить бесперебойное энергоснабжение для нашей промышленности в суровые годы войны. А опыт, полученный во время реализации этих методов используется и сейчас. Кроме того, Борис Аркадьевич является автором фундаментального труда «Электротехника» для инженеров-экономистов.

