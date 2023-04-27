Московская биржа обновила методику расчета валютных фиксингов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

1 de enero de 2023 жденная в соответствии с рекомендациями Комитета по валютному рынку.

Новая редакция методики предусматривает увеличение расчета фиксингов “доллар США – российский ру бль” (USDFIXME), “евро – российский рубль” (EURFIXME), “евро – доллар США” (EURUSDFIXME), “китайский юань – российский рубль” ( CNYFIXME), ” доллар США – китайский юань” (USDCNYFIXME), “гонконгский доллар – российский рубль” (HKDFIXME) и “турецкая лира – российский рубль” (TRYFIXME) с пяти до 15 минут. Расчет индикаторов будет осуществляться с 12:15 hasta 12:30, на текущий момент они рассчитываются с 12 :25 hasta las 12:30.

С новой редакцией методики можно ознакомиться на сайте Московской биржи.

Фиксинг – финансовый индикатор, устанавливающий общепризнанную цену финансового актива (валюты, др агметалла или др.). Московская биржа рассчитывает валютные фиксинги с 2013 года ежедневно в 12:30 на основании информации о поданных заявках и заключенных сделках по инструментам спот на валютном рынке.

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