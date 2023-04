Монтаж системы вентиляции и отделка наземной части: статус строительства кампуса мирового уровня НГУ на 26 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Продолжается строительство объектов первой и второй очередей кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета. Приводим актуальную информацию о прогрессе работ на 26 апреля 2023 года.

На объектах первой очереди – Учебный корпус СУНЦ НГУ, Досуговый центр СУНЦ НГУ, Комплекс студенческих общежитий – продолжаются работы по устройству внутренних стен, отделке помещения под ИТП и монтажу оборудования ИТП, а также кровельные работы и отделочные работы в подвальной части. На первых двух объектах также продолжается монтаж лифтового оборудования. А еще на этой неделе начаты работы по монтажу системы вентиляции в учебном и досуговом корпусах физматшколы и отделочные работы наземной части в обоих блоках общежитий.

Учебный корпус СУНЦ НГУ (26 апреля 2023 года) Учебный корпус СУНЦ НГУ (26 апреля 2023 года) Досуговый центр СУНЦ НГУ. Крыша. 26 апреля 2023 года Досуговый центр СУНЦ НГУ. Вид внутри. 26 апреля 2023 года Комплекс общежитий. Блок 2(Б). Вид со стороны. 26 апреля 2023 года

Заметен прогресс ранее начатых работ и на объекте «Корпус поточных аудиторий» (II очередь): разработано 18 100 куб.м. грунта, работы по устройству бетонной подготовки выполнены на 90 %, по устройству защитной стяжки по гидроизоляции подбетонки – на 88 %, по устройству фундаментной плиты – на 60 %, по устройству вертикальных конструкций подземного этажа – на 24%.

Также на площадке смонтирован башенный кран, выполнен монтаж сетей временного электроснабжения, произведено подключение стройплощадки к наружным сетям канализации по временной схеме. Завершена работа с договорами технологического присоединения к сетям водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Решается вопрос по присоединению к сетям водоснабжения: согласуется договор на технологическое присоединение, от Горводоканала г. Новосибирска получены ТУ на узлы учета для временного водоснабжения.

А еще 24 апреля подведены итоги определения подрядчика для заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ 2 и 3 этапов II очереди (возведение Научно-исследовательского центра и Учебно-научного корпуса Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ).

