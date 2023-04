Минэкономразвития РФ: в борьбе с пластиковыми загрязнениями приоритетны меры, не создающие препятствий для бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители департамента торговых переговоров Минэкономразвития России приняли участие в совместном семинаре ВТО и программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП ООН), который состоялся в четверг, 27 апреля. На повестке – вклад торговых инструментов в борьбу с загрязнением пластмассами.

Проблематика торговли пластмассами стремительно набирает актуальность на фоне переговоров под эгидой ЮНЕП ООН о заключении международного юридически обязательного соглашения по борьбе с загрязнением пластмассами, в том числе в морской среде. Переговоры планируется завершить к концу 2024 года.

Минэкономразвития России уделяет внимание работе по этой теме на площадке ВТО, являясь активным участником Неформального диалога ВТО по загрязнению окружающей среды и экологически устойчивой торговле пластиком (всего в составе участников 76 членов ВТО).

В ходе семинара российскими представителями была подчеркнута недопустимость использования «борьбы с загрязнением пластмассами» в качестве предлога для введения протекционистских, дискриминационных мер. Призвали участников к взвешенному, экономически-эффективному и научно-обоснованному подходу при введении торговых запретов и ограничений.

«В поиске совместных «торговых» решений по борьбе с пластиковыми загрязнениями следует ставить акцент на тех мерах, которые благоприятны для развития торговли (trade-friendly) и не создают излишних препятствий для бизнеса. Стоит сосредоточить усилия на том, как помочь бизнесу развивать производство экологически чистых пластмасс, включая вторичный пластик. Например, через налаживание эффективной системы обращения с отходами, включая их переработку. Или через облегчение доступа к необходимым технологиям, оборудованию и сырью – что особенно актуально сегодня в условиях антироссийских санкций в полимерной отрасли», – прокомментировали в Минэкономразвития.

В мероприятии принимали участие представители российских ведомств и бизнес-сообщества.

