Легенды отечественной науки: Виктор Иванович Кузнецов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Очередной выпуск спецпроекта « Легенды отечественной науки » к 125-летию Политеха посвящен Виктору Ивановичу Кузнецову — политехнику, ученому и конструктору в области прикладной механики и автоматического управления . Соратник Королёва, входил в Совет главных конструкторов, основоположник создания гироскопической техники для ракетно-космического оборудования в СССР, основал конструкторскую школу гироскопов. Дважды Герой Социалистического Труда , лауреат Ленинской премии.

Родился Виктор Иванович 27 апреля 1913 года в Москве. Среднюю школу окончил в Боровичах Новгородской губернии. После окончания школы работал на Боровичском керамическом комбинате помощником монтёра.

В 1933 году Виктор Кузнецов поступил в Ленинградский индустриальный институт на специальность «Котлы». На 2 курсе узнал об организации на инженерно-физическом факультете новой группы «Расчёт и конструкция летательных аппаратов» и решился перейти туда.

Кузнецов проходил преддипломную практику на приборостроительном заводе № 212 Наркомата судостроительной промышленности СССР в Ленинграде. И после окончания института устроился инженером-исследователем в заводское КБ, где создавали отечественные гироскопические системы для кораблей ВМФ, так нужные стране в то время. Завод и КБ работали без выходных дней. Консультировал корабел Алексей Николаевич Крылов. К началу войны наш флот был уже оснащен гирокомпасами отечественного производства.

Виктор Кузнецов решил еще одну проблему — стрельбу при качке. Чтобы «выключить» качку при стрельбе, Кузнецов использовал авиационный прицел в имевшейся системе. В 1939 году его систему установили на пушках главного калибра крейсера «Киров». В военные годы «за повышение эффективности стрельбы корабельной артиллерии» В.И. Кузнецова удостоили Сталинской премии.

В 1940 году Виктор Кузнецов переехал в Москву и стал начальником гироскопического отдела в НИИ. По поручению Наркомата внешней торговли поехал в командировку в Германию, где узнал о начале Великой Отечественной войны.

Десять дней Кузнецов провёл в Моабитской тюрьме и лагере Блянкефельд. Москва решила выпустить персонал немецкого посольства из СССР после того, как будут освобождены советские специалисты. И в августе 1941 года Кузнецов через Югославию и Турцию вернулся домой. Во время эвакуации в Свердловске он сделал стабилизатор для танков, благодаря которому танк на полном ходу давал девять попаданий из десяти. Прежним показателем было одно попадание из тридцати.

Начиная с 1943 года В.И. Кузнецов сменил несколько должностей в специальном конструкторском бюро Наркомата судостроительной промышленности СССР: был начальником отдела гиростабилизации, заместителем начальника КБ, главным конструктором гироскопических приборов. В военные годы создавал и совершенствовал гироскопическую технику для приборов управления артиллерийской стрельбой советских боевых кораблей.

За несколько дней до Победы майор Кузнецов отправился в Германию исследовать немецкую ракетную технику, а именно приборы управления ракетами ФАУ-2. Его результаты заинтересовали ракетчиков. В августе 1945-го произошла судьбоносная встреча: Кузнецов познакомился с Королёвым.

С этого события В. И. Кузнецов стал соратником главного конструктора, вступил в Совет главных конструкторов, который отвечал за гироскопические приборы и системы для ракетно-космической техники. Кузнецов возглавил работы по созданию гироприборов для систем управления первых советских ракет Р-1, Р-2, Р-5, Р-7, межконтинентальных баллистических ракет Р-16, Р-36, УР-100 и их многочисленных модификаций. Наконец удалось отказаться от радиоуправляемых систем и перейти на полностью инерциальный принцип управления движением ракет. Гироскопами Кузнецова были оснащены ракеты, которые вывели в космос первый спутник земли и космический корабль «Восток-1» с космонавтом Ю.А. Гагариным.

С 1956 года и Виктор Иванович работал в НИИ-944, сейчас он называется Научно-исследовательский институт прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова. В 1960-е и 1970-е годы коллектив под его руководством трудился над гироскопическим оборудованием для советских автоматических межпланетных станций, которые летали к луне, Венере, Марсу, для орбитальных космических станций «Салют» и «Мир», ракетно-космической системы «Энергия-Буран».

Вспоминает журналист и писатель Ярослав Голованов: Мне часто доводилось видеть Виктора Ивановича. В узком кругу друзей его называли «Витя-крошка» — он был самым высоким из всех Главных. И, наверное, самым молчаливым. Не помню, чтобы он давал кому-нибудь интервью. И вообще не помню, чтобы кто-нибудь держался на космодроме скромнее Кузнецова. И на заседаниях Государственной комиссии, и в монтажно-испытательном корпусе, и на наблюдательном пункте в своей вечной кожаной куртке всегда сидел он или стоял чуть в сторонке, редко принимая участие в общих разговорах .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI