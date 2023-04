«Культмарафон на западе Москвы» в культурном центре «Оптимист»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В культурном центре «Оптимист» продолжается майская серия игр-квизов из цикла «Культмарафон на западе Москвы».

Для участия в интеллектуальной битве необходимо собрать команду от двух до шести человек, придумать название и зарегистрироваться. Соперников ждут шесть раундов, 36 вопросов и три призовых места. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в финал серии.

Игрокам необходимо прийти за полчаса до начала и занять место за столами согласно табличкам с названиями команд.

