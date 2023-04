Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ТиНАО построят несколько детских школ искусств. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по строительству школы искусств в поселении Воскресенском, также идут работы над планами проектов школ искусств в поселениях Щаповском и Краснопахорском.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, ввод школ в эксплуатацию удовлетворит потребности в получении детьми дополнительного предпрофессионального образования в области искусства, позволит развить культурно-просветительскую деятельность.

Предполагается, что трехэтажная школа в Воскресенском будет иметь площадь 5,7 тысячи квадратных метров. Проектирование планируют закончить в декабре. Учреждение сможет принять до 650 учеников, занятия будут вести около 40 преподавателей.

В зданиях разместят большой концертный зал на несколько сотен человек, камерный зал, студию звукозаписи, библиотеку, буфет и медицинский кабинет. Помимо множества музыкальных направлений обучения, откроются классы раннего общеэстетического развития, скульптуры, живописи и рисунка, театральное отделение, отделение хореографии, а также внебюджетное отделение.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что, помимо масштабного транспортного и социального строительства, в ТиНАО развернуты работы по возведению объектов культуры. В ближайшие годы округа станут не только местом жизни и работы, но и территорией культурного досуга — там откроется десяток домов культуры, культурных центров и школ искусств.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI