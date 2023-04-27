Как исследуют и создают полупроводники для нанофотоники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Первое знакомство представителей двух научных коллективов состоялось во время проведения одной из конференций для молодых ученых по оптоэлектронике, фотонике и наноструктурам Saint Petersburg OPEN, ежегодно проводимой в Санкт-Петербурге. С 2021 года эта конференция проводится в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. После этого начало развиваться взаимодействие между группами. А в 2022 году было принято решение об участии в конкурсе «Зеркальные лаборатории», проводимом НИУ ВШЭ. По результатам этого конкурса в структуре Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ была создана Лаборатория эпитаксиальных технологий, в штате которой на сегодня насчитывается 10 сотрудников.

– Расскажите поподробнее о проекте «Создание и исследование полупроводниковых гетероструктур А3В5 с квантовыми точками для нанофотоники, излучателей одиночных фотонов, микро- и нанолазеров». Какие направления исследований существуют? Поделитесь самыми любопытными результатами.

– Проект направлен на изучение процессов получения и создания наноструктур А3В5 с позиционируемыми квантовыми точками для перспективных базовых элементов интегральной оптоэлектроники и нанофотоники – нано- и микроразмерных источников излучения. Квантовые точки – это такие наноразмерные полупроводниковые объекты, спектр которых в некоторой степени подобен спектру атомов, из-за чего их иногда называют искусственными атомами. Изменяя форму и размер таких объектов, можно управлять их электронной структурой, а следовательно, и оптическими свойствами, в том числе и свойствами устройств на их основе. А размещение таких объектов на поверхности в определенном порядке открывает большие возможности как в части новых эффектов, так и в части создания новых устройств на их основе. Создавая на поверхности ямки (углубления) различной формы и плотности, можно не только локализовать формирование квантовых точек в нужных местах, но и расширить возможности управления их свойствами. Несмотря на кажущуюся простоту такого подхода, на практике исследователи сталкиваются с большим количеством научных и технологических задач, которые требуют отдельного изучения, поскольку в таких системах многие процессы протекают несколько иначе и до сих пор остаются малоизученными. Исследование структурных и оптических свойств таких объектов позволяет не только оценить возможности последующего их применения, но и понять особенности процессов роста, а значит, расширить наши возможности в управлении этими процессами на всех уровнях.