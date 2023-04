Как «Архитектурные сезоны СПбГАСУ» развивают туризм

Source: MIL-OSI Russian Language News

В дискуссии приняли участие студенты архитектурного факультета

В рамках IV Международной конференции-форума «Архитектурные сезоны СПбГАСУ» 24 апреля состоялась публичная дискуссия представителей академического сообщества, туристической индустрии, практикующих экспертов в области архитектуры и студентов, в ходе которой обсуждались вопросы устойчивого развития инфраструктуры для природного туризма.

Вера Бурцева, Дмитрий Колосов, Сергей Лутченко, Илларион Комаров и Дарья Бойцова

В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета градостроительной политики – главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко, директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов, директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве (АНО «НИИУРС») Вера Бурцева, главный архитектор архитектурного бюро «MAParchitects» Илларион Комаров, декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк, заместитель декана по профориентационной работе Олег Фёдоров, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования Дарья Бойцова.

Екатерина Возняк, Олег Фёдоров и Вера Бурцева

Открывая дискуссию, Екатерина Возняк отметила значимость «Архитектурных сезонов»: ежегодно на открытых площадках форума проходят обсуждения будущего архитектуры, вносятся рационализаторские предложения, выявляются наиболее талантливые студенты. «Данная дискуссия –прекрасная возможность для общения студентов с представителями государственной власти и бизнеса. В продуктивном диалоге ребята почерпнут для себя много полезного в области туристической инфраструктуры», – сообщила Екатерина Возняк.

Дмитрий Колосов подчеркнул, что сегодня в сфере туризма чётко прослеживается интерес к отдыху на природе. «Однако у каждого человека есть свои предпочтения в том, каким образом осуществлять рекреационную деятельность; мы едины лишь в желании восстанавливать силы и душевное равновесие на лоне природы. Задача архитектора – учитывая характеристики природной среды и руководствуясь бережным отношением к её сохранению, организовать доступное, комфортное и безопасное пространство для отдыха, чтобы оно стало местом притяжения туристических потоков», – отметил он.

Сергей Лутченко добавил, что при проектировании туристической инфраструктуры необходимо учитывать зоны с особыми условиями использования территории, категорию земель, виды использования земельных участков, а также проводить комплексный градостроительный анализ территории, чтобы определить целесообразность строительства инфраструктурных объектов и перспективы развития территории. При всех нюансах стимулом для развития туристической инфраструктуры служит высокий природно-рекреационный потенциал. «Если пять лет назад Старую Ладогу ежегодно посещали 150 тысяч туристов в год, то за последний год – полмиллиона, Выборг ранее принимал порядка полумиллиона туристов, сейчас – 1,2 миллиона в год. В столь востребованной сфере нам нужны современные предложения по организации пространств, архитектурно-пространственному решению объектов туризма и рекреации и обустройству туристической инфраструктуры. Я уверен, что молодые архитекторы могут это предложить», – сообщил спикер.

Как отметил Олег Фёдоров, обучение проектированию простых туристических объектов на факультете ведётся уже с первого курса, когда студенты выполняют проекты, предусматривающие минимальное влияние на природную среду и учитывающие философию местности. Дарья Бойцова обратила внимание на междисциплинарный подход к проектированию, который показал наибольшую эффективность как в практической, так и в образовательной деятельности.

«Проектирование любого объекта, в том числе туристического, начинается с серьёзного предпроектного анализа, в ходе которого выявляются градостроительные ограничения, социальные потребности, исторический контекст, экономические вводные и прочие аспекты, оказывающие влияние на будущий объект. Так формируются наиболее перспективные сценарии деятельности туристов, определяющие базу функциональной и архитектурной модели проектируемого комплекса. В работе со студентами мы также уделяем внимание аспекту энергоэффективности зданий – эта тема особенно актуальна при проектировании туристических объектов, удалённых от централизованных коммуникаций и расположенных в природной зоне», – пояснила Дарья Бойцова.

«Речь идёт о портрете будущего пользователя, прогнозе туристических потоков, целесообразности объектов для развития бизнеса», – согласился Илларион Комаров. По его словам, эффективность данного подхода подтверждается практикой: именно так специалисты архитектурного бюро «MAParchitects» разработали мастер-план субкластера «Комплекс “Поднебесные зубья”» площадью 6701 га в Кемеровской области. Развитие инфраструктуры комплекса увеличит туристический поток, создаст 450 рабочих мест, а инвестиции инвестора окупятся за четыре-семь лет.

«Перед современными архитекторами стоят колоссальные задачи, решать которые нужно грамотно и оперативно, и я уверена, что вы, сегодняшние студенты и завтрашние молодые специалисты, с ними справитесь», – обратилась к студентам Вера Бурцева.

Многие из присутствовавших студентов ранее подали заявки на Всероссийский конкурс клаузур «Зелёный приют туриста на природной территории», организованный АНО «НИИУРС». Соорганизаторами конкурса выступают СПбГАСУ и курорт «Роза Хутор». После дискуссии ребята получили задания и обсудили с экспертами требования к ним, детали их выполнения.

«Конкурс позволяет студентам познакомиться с современными подходами к устойчивому развитию в строительстве, изучить рекомендации стандарта GREEN ZOOM для объектов туристической индустрии, а также мероприятия и решения, которые позволяют создавать более экологичные, водо- и энергоэффективные объекты на природных территориях. Мы приложим все усилия, чтобы изыскать возможности для реализации лучших проектов ребят», – подытожила Вера Бурцева.

