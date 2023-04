За первые два месяца этого года производство косметики в Москве выросло на 38,6 процента

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В январе — феврале 2023 года столичные предприятия увеличили выпуск мыла, косметики и парфюмерной продукции более чем на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в Москве работает свыше 30 косметических фабрик, где трудоустроено более четырех тысяч человек. За первые два месяца 2023 года компании выпустили на 38,6 процента больше мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, чем за тот же период прошлого года. Московские предприятия ежегодно расширяют ассортимент и производственные мощности. Столичные компании замещают продукцию зарубежных брендов, ушедших с российского рынка, что способствует росту объема производства», — рассказал Владимир Ефимов.

Московским предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки, а также ряд антикризисных инструментов. Кроме того, размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре.

«Предприятия косметической отрасли регулярно получают поддержку города. Так, недавно столичному производителю предоставили льготный заем в 200 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности. Другому косметическому предприятию был одобрен льготный инвестиционный кредит для модернизации производства. Кроме того, часть компаний получает налоговые льготы за счет статуса промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Для производителей работает центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти и другим. Обратиться туда можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

