Дмитрий Вольвач: стоимость совместных российско-узбекских проектов составляет более 2 млрд долларов

а полях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте состоялось седьмое заседание узбекско-российского и российско-узбекского деловых советов на тему: «Развитие межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией».

В заседании приняли участие: заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, Председатели страновых частей делового совета, с российской стороны – Андрей Кузяев, с узбекской – Даврон Вахабов, а также вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.

От Минэкономразвития России в работе делового совета и мероприятиях промышленной выставки принял участие заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

В своем выступлении он отметил высокий уровень российско-узбекских торгово-экономических отношений, и подчеркнул, что по сравнению с 2021 годом товарооборот между странами в 2022 году вырос на 26%.

Особое внимание замминистра уделил инвестиционному и кооперационному сотрудничеству между странами, а также продвижению проектов отечественного бизнеса в Узбекистане.

«Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. Российские компании уже инвестировали более 10 млрд долларов. В 2022 году стартовала реализация 19 новых совместных проектов российских и узбекских компаний на сумму порядка 2,2 млрд долларов», – привел данные Дмитрий Вольвач.

Кроме того, он отметил сотрудничество по линии регионов двух стран. На данный момент в проработке находятся 59 межрегиональных проектов в автомобилестроении, промышленности, агропроме, фармацевтике, образовании и в сфере IT.

Дмитрий Вольвач добавил, что проведение на постоянной основе масштабных мероприятий, форумов и конференций с участием руководства двух стран стало эффективным инструментом поддержки проектной деятельности В декабре 2022 года в Самарканде состоялся российско-узбекский бизнес-форум с участием премьер-министров двух стран, по итогам которого было подписано более 50 документов, направленных на углубление сотрудничества между деловым сообществом двух стран. Осенью 2023 года планируется провести третий форум межрегионального сотрудничества. Дмитрий Вольвач пригласил к участию в форуме представителей бизнеса двух стран.

Кроме того, замминистра отметил важность использования инструментов поддержки экспорта, торговой и инвестиционной деятельности российских компаний, в том числе, по линии Российского экспортного центра и Евразийского банка развития.

«При взаимодействии с бизнесом Россия и Узбекистан уделяют особое внимание развитию цифровых технологий. Ряд партнеров из Узбекистана заявили о своей готовности к интеграции с сервисом «Производственная кооперация и сбыт». Это позволит российским и узбекским компаниям развивать промышленную кооперацию и расширять сеть деловых связей», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

В своём выступлении он проанализировал эффективность работы деловых советов. Особенно отметил профессионализм представителей Российско-узбекского делового совета.

«Наши узбекские коллеги вносят значительный вклад в работу над расширением деловых связей между Россией и Узбекистаном, – подчеркнул замминистра. – Представители Российско-узбекского делового совета на постоянной основе проводят рабочие встречи и заседания на высоком уровне, активно работают в рамках межправительственной комиссии, участвуют в переговорах и деловых мероприятиях. Данные площадки помогают предпринимателям решать актуальные вопросы ведения бизнеса за рубежом».

В заключение встречи он отметил высокий уровень сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом, в котором страна имеет статус наблюдателя. Подобное партнерство, по его словам, в перспективе будет способствовать продвижению российской и узбекской продукции на рынки стран-партнеров, в том числе, – посредством создания условий для выхода на новые рынки и наращивания объемов экспорта российскими компаниями.

