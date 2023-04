ГУУ развивает сотрудничество с ЦНИИчермет им. И.П. Бардина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 апреля на площадке государственного научного центра Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» состоялась рабочая встреча сотрудников ГУУ под руководством проректора Марии Карелиной с начальником управления образовательной и научной деятельности центра Татьяной Москвиной.

Для решения задачи опережающего обеспечения отрасли высококвалифицированными инженерными кадрами, имеющими управленческие компетенции, собравшиеся обсудили возможность формирования сетевой магистерской программы, к реализации которой будут привлечены ведущие специалисты университета, государственного научного центра и высокотехнологичных предприятий, а также перспективы создания образовательного пространства, оснащенного современными высокотехнологичным оборудованием.

Приоритетной задачей взаимодействия организаций является осуществление комплекса мероприятий для опережающей подготовки инженерных кадров в сфере металлургии. Устойчивое продуктивное сотрудничество университета и научного центра в настоящее время позволяет студентам, обучающимся по направлениям подготовки магистратуры «Материаловедение и технологии материалов», приобретать дополнительные надпрофессиональные компетенции в сфере передовых технологий в металлургии. Идея подготовки кадров для металлургической промышленности по образовательным программам с траекторией образование-наука-производство принадлежит доценту кафедры Международного производственного бизнеса Фанису Шарипову, который использует многолетний опыт практической деятельности в ПАО «КАМАЗ» и педагогической работы в ГУУ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI