Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления посетила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Вместе с ректором ГУУ Владимиром Строевым, советником при ректорате Николаем Михайловым и директором центра профессиональной ориентации Анной Гузь они обсудили возможность вуза стать партнером городских образовательных проектов предпрофильных классов в Москве.

Также на встрече затронули вопросы сотрудничества в рамках реализации программ повышения квалификации управленческих команд. Наталия Киселева отметила необходимость обучения руководства любых организаций управленческим навыкам в сфере разрешения конфликтов, медиа и проектном управлении.

Для гостьи провели экскурсию по университету и показали классы Предуниверсария ГУУ «Школа будущих цифровых управленцев», в котором школьников обучают по программам среднего общего образования, обращая более пристальное внимание предметам, необходимым для поступления в сам университет.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI