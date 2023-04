Город выставил на торги земельный участок в ТиНАО под строительство торгового центра

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город выставил на торги земельный участок в поселении Марушкинском. Победитель аукциона сможет построить там магазин площадью 240 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На открытый аукцион выставлен земельный участок площадью шесть соток в поселении Марушкинском в ТиНАО. С победителем торгов заключат договор аренды на 2,5 года. Он сможет построить на участке небольшой торговый центр. Торги пройдут в электронной форме 18 мая, заявки на участие в них принимаются до 15 мая», — рассказал Иван Щербаков.

Предлагаемый участок располагается в деревне Акиньшино, рядом с коттеджным поселком. В нескольких километрах находится съезд на Киевское шоссе. Суммарная поэтажная площадь здания может достигать 240 квадратных метров, предельная высота — 10 метров.

В открытом аукционе могут принять участие все желающие. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,9 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

