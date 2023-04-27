В 2022 году МФО увеличили кредитование бизнеса на 40%

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В прошлом году микрофинансовые организации (МФО) предпринимательского финансирования выдали малому и среднему бизнесу займов на 70 млрд рублей. При этом 80% общего объема займов пришлось на государственные МФО, но крупные коммерческие МФО также нарастили кредитование.
13% займов было выдано дистанционно. Таким каналом получения денег активно пользуются предприниматели, ведущие деятельность на маркетплейсах. Предприятия оптово-розничной торговли лидируют среди заемщиков по объему и количеству займов.
Подробнее читайте в материале «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2022 году».
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