В России законодательно закрепят параметры предоставления господдержки технологическим компаниям

равительство России на заседании в четверг, 27 апреля, поддержало разработанный Минэкономразвития России проект федерального закона, который закрепит определение понятия «технологическая компания», а также установит особенности и условия деятельности таких компаний. Законопроект был подготовлен по поручению Президента Владимира Путина по итогам обсуждения технологической повестки в рамках Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также документом юридически закрепляются понятия «малая технологическая компания» (МТК), «инновационная технология» и критерии по определению МТК. Реализацию данного направления курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Законопроект определяет категорию технологических компаний, что позволит разработать дополнительные решения для их развития. Мы предлагаем начать детализировать регулирование с малых технологических компаний, потому что в новых реалиях технологический небольшой бизнес перестраивается быстрее крупного и может стать основным драйвером в достижении технологического суверенитета», – отмечает заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Для получения статуса организации «малой технологической компании» необходимо будет внести сведения в «Реестр малых технологических компаний». Включение в Реестр будет являться основанием для адресного получения мер государственной поддержки. Перечень таких мер будет установлен Правительством.

«Реестр станет «витриной» для частных инвесторов. Они смогут использовать его для поиска как проектов, так и создаваемой продукции. Для компаний, включенных в Реестр, это позволит адресно получать меры поддержки», – отметил замминистра.

Также для отнесения организации к МТК в зависимости от ОКВЭД и ее выручки Правительство будет устанавливать порядок оценки научно-технологического уровня компании и возможности для применения или внедрения инновационных технологий. Критерии будут проверяться центрами экспертизы, которые определит Правительство.

Законопроект был разработан при участии Минфина, Минпромторга, Минцифры, Минобрнауки, а также ведущих экспертных организаций – АНО «Платформа НТИ», Высшей школы экономики (ВШЭ), Фонда Сколково, Фонда инфраструктурных образовательных программ (ФИОП), Фонда содействия инновациям и Фонда Иннопрактика.

