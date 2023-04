В НГУ прошли финальные бои IX Турнира юных инженеров-исследователей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

21 апреля в Новосибирском государственном университете в аудиториях лаборатории Факультета информационных технологий «Инжевика» прошли финальные бои IX Турнира юных инженеров-исследователей (ТЮИИ) по 11 задачам в четырех секциях: «Биоуправление», «Программирование», «Электроника» и «Конструирование». В этом году в Турнире стартовали участники из 14 общеобразовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области, но до финальных боев смогли дойти только 9 команд и около 90 школьников и их наставников.

Победителями в трех секциях стали команды Гимназии № 7 «Сибирская» (секция «Биоуправление») и Технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области (в секциях «Электроника» и «Конструирование»); в секции «Программирование» жюри приняло решение не присуждать призовое место, поскольку ни одной из команд финала (лицей № 22 «Надежда Сибири», Гимназия № 12, Гимназия № 7 «Сибирская») не удалось дойти до ожидаемого результата.

Как отмечают организаторы турнира, в секции биоуправления в финал вышли команды из Гимназии №7, которые представили решения по всем трем задачам. Жюри отметило, что в этом году школьники добились значительного продвижения в решениях. А в самой многочисленной и зрелищной секции Турнира – секции конструирования – решения представили практически все школы-участники: Технический лицей № 176 Карасукского района, Лицей № 126, Гимназия № 12, Гимназия № 7 «Сибирская», СОШ № 9 (г. Искитим), СОШ № 112, СОШ № 4 (р.п. Линево), Биотехнологический лицей № 21 (р.п. Кольцово).

В девятом сезоне ТЮИИ по традиции ребятам были предложены интересные авторские задачи и методическая поддержка постоянных партнеров – экспертов Турнира, кто руководит исследовательской работой школьных команд по каждой из четырех секций в течение всего учебного года.

Победители по задачам :

«Бесконечная плоскость»: Гимназия № 7 «Сибирская» (г. Новосибирск);

«Наступи на товарища»: Гимназия № 12 (г. Новосибирск);

«Аудиометр»: Технический лицей № 176 Карасукского района Новосибирской области;

«Отходы – в доходы»: Гимназия № 7 «Сибирская» (г. Новосибирск);

«Флюгер-игрушка»: СОШ № 112 (г. Новосибирск);

«Кинематическая скульптура»: Технический лицей № 176 Карасукского района Новосибирской области;

«Машинка на сжатом воздухе»: Технический лицей № 176 Карасукского района Новосибирской области.

Организаторы приглашают всех финалистов Турнира на регистрацию в Летнюю школу лаборатории Факультета информационных технологий НГУ «Инжевика» по нейротехнологиям, которая состоится в августе 2023 года, а также всех желающий – участвовать в юбилейном Х Турнире юных инженеров-исследователей в следующем году.

Справка: Турнир юных инженеров-исследователей организован совместно Факультетом информационных технологий НГУ, ООО «Комсиб», ЦМИТ КЮТ, ООО «Ледас», ООО «Когнитивика» и партнерами – выпускниками Механико-математического факультета НГУ 1975 года. В этом году разработчиками уникальных задач для финальных боев стали: старший преподаватель Физического факультета НГУ, сотрудник ООО «Ледас» Илья Личман; к.ф.-м.н., Ольга Джафарова (ООО «КОМСИБ», ФГБНУ «НИИМБиБ»); к.б.н. Иван Брак (ФИТ НГУ); А. А. Бондарь (Фонд «Образование»); д.т.н. Евгений Пальчиков (ФФ НГУ, ИГиЛ СО РАН); Борис Соломатин (ФИТ НГУ); Юрий Демьянов (КЮТ СО РАН); Людмила Демьянова (гимназия № 3 в Академгородке); к.т.н. Евгений Головин (КТМ НГТУ)

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI