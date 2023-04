В Капотне построят дом на 260 квартир по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В районе Капотня построят дом на 260 квартир для расселения жителей ветхих пятиэтажек в рамках реализации программы реновации, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

«По проекту в доме будет четыре жилые секции и 260 квартир общей площадью 14,6 тысячи квадратных метров. Здание возведут по монолитной технологии, оборудуют современными инженерными системами. Внутреннюю отделку выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы. Выданная документация позволяет приступить к работам на стройплощадке», — рассказал Игорь Войстратенко.

Застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки. Строительная площадка расположена в 2-м квартале Капотни (земельный участок № 21).

На первом этаже здания разместят нежилые помещения. Входы будут охраняемые, оборудованные системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В вестибюлях жилой части выделят места для колясочных и комнаты консьержа. В доме будет 91 однокомнатная, 130 двухкомнатных и 39 трехкомнатных квартир.

На прилегающей благоустроенной территории появится необходимая инфраструктура. Специалисты оборудуют детскую игровую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, зоны отдыха, установят малые архитектурные формы, высадят деревья, кустарники, цветники и разобьют газоны. Проект обеспечивает безбарьерную среду для маломобильных граждан.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах, строящихся по программе реновации. По словам Игоря Войстратенко, после подачи застройщиком извещения о начале работ составят график проверок дома в Капотне. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

Москва — один из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства ввода жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено порядка 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

