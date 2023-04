Все на субботник!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

В среду, 26 апреля, студенты и сотрудники Московского университета во главе с ректором В.А. Садовничим вышли на ежегодный общеуниверситетский субботник.

Местом общего сбора стала территория плодового сада Ботанического сада имени Петра I биологического факультета МГУ. Каждый нашел себе задачу: кто-то сажал сливы и яблони, кто-то занимался перевозкой грунта, а кто-то помогал молодым деревьям, очищая от травы приствольные круги. Кроме того, газоны и дорожки Сада очистили от мусора и опавших листьев. В конце трудовой десант ждала полевая кухня.

Традиция ежегодных работ на территории Московского университета продолжается, сплачивая подразделения и поколения.

Фоторепортаж

