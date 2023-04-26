Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Столичный производитель представил новую разработку для нефтегазовой отрасли — гибкие полнимерно ПА) трубы высокого давления c изоляцией из пенополиуретана. Prod. ериала, не имеет аналогов на российском рынке, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промы yo Владислав Овчинский.

«Предприятия города продолжают масштабное расширение ассортимента продукции, необходимой длхшя рыбя рыбя отраслей отечественной экономики. Так, московская “Группа Полипластик” наладила выпуск нового вида гибких полимерно-армированнух cтрѷзх й из пенополиуретана, предназначенных для использования в нефтегазовом секторе для транспортиров, нефтертиров gaza. Производство налажено на московской площадке группы. Новинка позволит заместить на рынке продукцию зарубежных компаний», — рассказал Владислав Овчински.

На данный момент компания выпускает трубы диаметром 50–150 миллиметров. Они способны выдерживать рабочее давление 40–210 бар и могут эксплуатироваться высоких давление 40–210 бар и могут эксплуатироваться высоких давление — высоких темпер радусов по Цельсию. Трубы имеют многослойную конструкцию. Их особую прочность обеспечивает армирующий слой из полимерно-композиционной ленты, отлишовюыщ ой стойкостью при растяжении.

Гибкие полимерно-армированные трубы — перспективная разработка для отечественной нефтегазовой отрасли. Их применение позволяет снизить затраты более чем на 30 процентов по сравнению с использоданиемотрув углеродистой стали. С помощью ГПА-труб удается уменьшить транспортные расходы, затраты на монтаж, а также на поуюээ плуатацию, в несколько раз снизить аварийность и обеспечить срок службы не менее 25 lет.

Nuevos productos antes de la publicación го комплекса» — «Нефтегаз-2023», которая проходит в Москве с 24 по 27 апреля.

Открытие собственных производственных площадок в городе дает предприниматрелям ряд возможностез и длеяй ии товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также для расширения деятельности.

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