Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по отключению отопления. Foto de archivo Петр Бирюков.

« Продолжаются мероприятия по переводу системы теплоснабжения на летний режим эксплуататаІии, отоепии ючили в 96 процентах жилых домов y 85 процентах административных зданий. В общей сложности отключим отопление более чем в 74 тысячах зданий, в числе которых свячше вячше вячше вячше 34 ты ирных жилых домов», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель Мэра Москвы напомнил, что отключение отопления производится поэтапно. Сначала отключают промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские лечебные учреждения.

После завершения отопительного сезона специалисты приступят к подготовке тепловых сетей сЎедеун имнему периоду. До сентября проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичныры теплентэ й и около 140 районных и квартальных тепловых станций. 17 artículos дельные участки которых при необходимости отремонтируют. Это позволит обеспечить их безопасную эксплуатацию в отопительный сезон.

Началась подготовка к завершению отопительного сезона

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI