26.04.2023 Polska ma szansę być częścią globalnej transformacji cyfrowej

Przyspieszenie rozwoju innowacji i transformacji cyfrowej w Polsce

– Po raz pierwszy w naszej historii mamy szansę być nie tylko częścią wielkiego globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym skorzystać. W Polsce zgromadziło się dużo talentów informatycznych, programistów komputerowych, inżynierów, software deweloperów, ale także specjalistów od cyberbezpieczeństwa – mówił premier podczas wystąpienia.

Kontynuując szef rządu odniósł się do wojny na Ukrainie, która uświadomiła nam jak ważne jest cyberbezpieczeństwo i zabezpieczenie przed zalewem fake newsów. Podkreślił też role wspólnoty transatlantyckiej w utrzymaniu pokoju, stabilności i zabezpieczeniu odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego.

Nasz kraj rozwija tecnología chmurowe

– Będziemy tworzyć najlepsze możliwe warunki dla przemysłu informatycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i w całej UE – zapowiedział szef rządu. Dodał, że dowodem sukcesu tej strategii są liczby, które wskazują na wzrost działalności przemysłowej, informatycznej i outsourcingu procesów biznesowych.

Przypomniał, że w Polsce projekt chmurowy rozwijany jest w ramach współpracy amerykańskiej firmy Microsoft, Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz PKO BP. – Chcemy być w awangardzie, albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Sektor informatyczny w naszym kraju staje się kolejną wielką kompetencją i miejscem pracy dla wielu talentów – zauważył.

Przykładem tego może być inwestycja firmy Microsoft, która ogłosiła dziś uruchomienie w Polsce najbardziej nowoczesnego i jednocześnie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej regionu przetwarzania danych w chmurze. A kontynuacja ponad 30-letniego zaangażowania firmy w Polsce i zobowiązanie do dalszego wspierania rozwoju technologicznego społeczeństwa, biznesu i gospodarki.

Otwieramy się na inwestorów

Polska jest przyjaznym krajem dla wielkich międzynarodowych firm, a także średnich i mniejszych polskich oraz zagranicznych, które chciałyby przebudować swoje łańcuchy dostaw czy produkcji. Jesteśmy krajem bezpiecznym, który poprzez mechanizm specjalnej strefy ekonomicznej, tworzy optymalne warunki dla inwestorów do rozwijania biznesu.

Para dobry model rozwoju gospodarczego, nowoczesnych technologii, wykwalifikowanych pracowników i szybki wzrost gospodarczy. Para tomar korzyści dla polskich pracowników w postaci wyższych wynagrodzeń, wzrostu konkurencyjności i nowych miejsc pracy.

XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) – forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki

Wydarzenie organizowane jest desde 2009 r. Należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. W programie tegorocznej edycji nie zabrakło kluczowych trendów i tendencji zmieniających gospodarkę, kształtujących jej perspektywy w zmiennym otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym.

