26.04.2023 Państwa członkowskie MONEYVAL w Warszawie zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Z inicjatywy minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyło się spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli państw członkowskich Komitetu MONEYVAL Rady Europy.

MONEYVAL a międzynarodowe gremium, składające się z przedstawicieli rządów 35 krajów, które przy zastosowaniu międzynarodowych standardów, ocenia krajowe systemy walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Podczas warszawskiej konferencji ministrowie odpowiedzialni za politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy z państw członkowskich Komitetu MONEYVAL Rady Europy zobowiązali się do poprawy skuteczności krajowych mechanizmów zapobiegających praniu pie niędzy, finansowaniu terroryzmu i rozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia.

W Deklaracji przyjętej na zakończenie spotkania wysokiego szczebla w Warszawie, zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów RP i MONEYVAL, ministrowie podkreślają, że nielegalne finansowanie stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa, co sprawia, że ​​skuteczna walka przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu staje się bardziej nagląca niż kiedykolwiek.

Obecni w Warszawie ministrowie i delegaci uznali, że potrzebna jest intensyfikacja działań i zwiększenie skuteczności wdrażanych środków w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i zobowiązali się do ich wzmo cnienia oraz udoskonalenia w swoich krajach w ciągu najbliższych pięciu lat.

Pandemia przyniosła nowe zagrożenia w obszarze prania pieniędzy, w szczególności związane z ryzykiem oszustw i z cyberprzestępczością. Dynamicznie rozwijający się obszar aktywów wirtualnych przynosi wyzwania związane z identyfikacją przestępców i podążaniem śladem przestępczych pieniędzy. Drugim wyzwaniem w sferze walki z przestępczością finansową jest agresja Rosji na Ukrainę.

Polska z niepokojem obserwuje działania Rosji, które naruszają ład geopolityczny i prawny w Europie i na świecie. Ich skutkiem jest desestabilizacja w regionie, a wraz z nią narastające problemy związane z wykorzystaniem konfliktu do prania dochodów pochodzących z przestępstw, finansowanie terroryzmu oraz proliferacji broni masowego rażenia. Polska jako jeden z pierwszych krajów potępiła brutalny atak Rosji i udzieliła pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy na niespotykaną dotąd skalę. Konsekwentnie wspieramy wszelkie inicjatywy, których celem jest udzielenie Ukrainie jak najszerszej pomocy, również w zakresie przeciwdziałania transferowi środków pochodzących z nielegalnego źródła

– podkreśliła Magdalena Rzeczkowska, ministra financiera.

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest skuteczna tylko wtedy, gdy pracujemy razem, tak aby nielegalne aktywa nie mogły być bezkarnie przemieszczane lub ukrywane w sposób anonimowy. Gwarantuje to również bardziej atrakcyjne środowisko biznesowe, co ostatecznie zachęca do bezpośrednich inwestycji zagranicznych i pomoże przyspieszyć wzrost gospodarczy w naszych krajach

– zaznaczyła Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, przewodnicząca Komitetu MONEYVAL.

Ostatnie lata były okresem szczególnych wyzwań dla Europy. Zarówno ostatnie doświadczenia w obszarze zdrowia publicznego, jak i bezpieczeństwa globalnego stawiają przed państwami nowe wyzwania w tak newralgicznym obszarze, jakim jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z pandemią i wojną nastąpiło względne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Europie, a także nasiliły się konflikty międzynarodowe w innych regionach. Wszystkie te czynniki wymagają zdecydowanych, skoordynowanych działań wszystkich interesariuszy, aby skutecznie przeciwdziałać przestępczości międzynarodowej.

Konsekwentnie zwiększamy skuteczności działań zapobiegających praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przede wszystkim, przyjęliśmy regulacje, które umożliwiają nam sprawniejsze identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych, w realizowanych transakcjach, poprzez utworzenie centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

– dodała Magdalena Rzeczkowska, ministra financiera.

Ministrowie obecni na warszawskiej konferencji wyrazili swoje poparcie dla dalszych adekwatnych kroków prawnych wobec agresji Rosji na Ukrainę, w tym zatrzymania i konfiskaty środków. Podkreślili również, że działania Federacji Rosyjskiej są w niedopuszczalny sposób sprzeczne z podstawowymi zasadami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), których celem jest promowanie bezpieczeństwa i integralności globalnego systemu finansowego.

Podczas spotkania ministrowie przyjęli także estratégicozne priorytety MONEYVAL na lata 2023-2027, które obejmują przygotowanie i uruchomienie 6. rundy ewaluacyjnej, która będzie realizowana w latach 2024-2032.

