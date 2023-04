26.04.2023 Gliwickie zakłady zbrojeniowe będą produkować Kraby i serwisować Leopardy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

26 kwietnia br. Mateusz Morawiecki, premier RP i Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej spotkali się z pracownikami Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A w Gliwicach.

Szef MON zaznaczył, że jednym z argumentów za powstaniem w Gliwicach centrum serwisowego było doświadczenie załogi pracującej w zakładzie Bumar – Łabędy.

– Jakie argumenty przytoczyłem zabiegając o to porozumienie. To przede wszystkim doświadczenie załogi. Już 20 lat załoga Bumaru – Łabędy naprawia, serwisuje i modernizuje czołgi Leopard 2. To niezwykle cenna wiedza, niezwykle cenne umiejętności. Drugi argument to to, że centrum serwisowo–naprawcze dla tych wszystkich czołgów będzie położone w Polsce, w miejscu, które jest naturalnym hub-em do tego, żeby prowadzić tego rodzaju działania. To także szansa na rozwój firmy w przyszłości. To jest też szansa na to, żeby powstały kolejne dodatkowe miejsca pracy, tu właśnie w Gliwicach

– mówił podczas spotkania Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska jest wśród najważniejszych państw wspierających Ukrainę, również poprzez donacje sprzętu wojskowego. Jak wspomniał podczas konferencji w Gliwicach wicepremier Mariusz Błaszczak Polska bardzo intensywnie zabiegała o centrum serwisowo-naprawcze dla przekazywanych Ukrainie czołgów Leopard 2 w Polsce. Nasz kraj pozostaje także jednym z najbardziej aktywnych państw-donatorów pomocy dla Ukrainy, zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców, pakietu szkoleniowego dla sił zbrojnych Ukrainy, jak i dostaw różnorodnego sprzętu wojskowego o wartości szacowanej na ponad 2,5 mld euro.

– Naszą ambicją jest to, aby dokonać przełomu, przeskoku technologicznego także jeśli chodzi o artylerię, o wojska pancerne. Uważam, że właśnie miejscem, w którym produkcja Krabów powinna być prowadzona obok Stalowej Woli jest gliwicki Bumar. Żeby zwiększyć skalę produkcji zamówiliśmy, jako Ministerstwo Obrony Narodowej, kolejne Kraby. Krab także został zamówiony przez Ukraińców. Sprawdza się ta broń na froncie w ręku dzielnych żołnierzy ukraińskich, skutecznie broni Ukrainy przed inwazją rosyjską. Patrzymy śmiało w przyszłość

– zaznaczył szef MON.

– Przywozimy dobre wiadomości. W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba. (…) Od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski. Będzie po pierwsze produkcja Krabów, przeniesiona część produkcji Krabów, ale również tutaj będzie centrum serwisowania, centrum napraw dla czołgów Leopard. Na Śląsku jest wielki potencjał produkcyjny. Śląsk jest perłą w koronie polskiego przemysłu i tak musi pozostać, i tak pozostanie

– mówił z kolei Mateusz Morawiecki, premier RP.

Podczas spotkania z kadrą zarządzającą i pracownikami gliwickich zakładów szef MON podziękował przedstawicielom Zakładów Bumar-Łabędy, ale również Polskiej Grupie Zbrojeniowej za wysiłek włożony w proces przygotowania centrum serwisowo-naprawczego czołgów Leopard 2 w Polsce.

>>> GALERIA – Gliwickie zakłady zbrojeniowe będą produkować Kraby y serwisować Leopardy

***

21 kwietnia br. wicepremier Mariusz Błaszczak wziął udział w konferencji wsparcia dla Ukrainy (Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania) z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda J. Austina. Podczas spotkania szefowie obrony narodowej Polski, Niemiec i Ukrainy podpisali list intencyjny dotyczący stworzenia i prowadzenia hub-u, w którym będzie naprawiany sprzęt, który został przekazany na Ukrainę, w tym czołgi Leopard 2.

Od lat Polska udziela praktycznego wsparcia ukraińskim siłom zbrojnym. Po agresji Rosji na Ukrainę, jako wyraz solidarności, Polska przekazuje nieodpłatnie pomoc wojskową. W bardzo szerokim zakresie zaangażowała się w również w pomoc humanitarną dla ogromnej rzeszy ukraińskich uchodźców, którzy uciekli przed wojną.

OSI MIL