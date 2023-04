26.04.2023 Bukaresztańska Dziewiątka solidarna w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W spotkaniu ministrów, które odbyło się 26 kwietnia uczestniczyli ministrowie obrony państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO. Format ten jest tworzony przez: Polskę, Rumunię, Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry. Gościem specjalnym był Sekretarz Obrony Wielkiej Brytanii B. Wallace.

Ministrowie obrony Bukareszteńskiej Dziewiątki przyjęli stanowisko, w którym sprzeciwiają się próbom odbudowy imperium rosyjskiego i okazują jedność w sprawie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. (…) Przyjęcie wspólnego stanowiska przez ministrów pokazuje naszą jedność i naszą solidarność jeśli chodzi o przeciwdziałanie próbom odbudowy imperium rosyjskiego. Pokazuje naszą jedność i solidarność jeśli chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego

– powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak po spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Ministrowie w trakcie obrad omówili aktualną agendę Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, a także wsparcie NATO i UE dla konsolidacji zdolności obronnych Mołdawii, Gruzji oraz Bośni i Hercegowiny, narażonych na destabilizujące działania rosyjskie.

Uczestnicy spotkania przedyskutowali również kwestię przygotowań do lipcowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, proces dalszego wzmacniania, budowania interoperacyjności, odstraszania i obrony NATO oraz bezpieczeństwa jego flanki wschodniej.

Jesteśmy skoncentrowani na wzmacnianiu naszych sil zbrojnych poprzez współpracę, ale także poprzez przeprowadzanie działań modernizacyjnych rozbudowujących siły zbrojne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozmawialiśmy na temat planów wojskowych, które zostaną przyjęte, planów dotyczących budowy systemu odstraszania i obrony państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego (…) Rozmawialiśmy o wspólnych ćwiczeniach, o budowaniu interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi.

– zaznaczył minister Błaszczak.

Jak podkreślił na konferencji szef MON spotkanie B9 było także okazją do rozmów o bilateralnej współpracy wojskowej pomiędzy Polską a Rumunią.

Nasze spotkanie było też okazją do rozmowy z panem ministrem Angelem Tilvarem na temat relacji polsko-rumuńskich. Jesteśmy w stałym kontakcie. Nasze siły zbrojne modernizują się. Korzystamy z bardzo podobnego sprzętu (…) Jesteśmy wdzięczni, że żołnierze rumuńscy stacjonują w Polsce. Jesteśmy też wdzięczni za bardzo gościnne przyjęcie żołnierzy polskich stacjonujących w Rumunii. (…) Współpracujemy ze sobą tak, aby wzmocnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO.

– dodał szef MON.

W czasie spotkania omówiona została także sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a także wsparcie wspólnoty międzynarodowej, w tym NATO i UE, dla strony ukraińskiej – w pomocy wiodącą rolę odgrywają m. in. państwa B9.

Dziś Ukraina doświadcza rosyjskiej agresji. Wspólne działanie jest kluczowe, by móc pokonać neoimperialne groźby (…) Minęło już 14 miesięcy od niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej agresji Rosji na Ukrainę, która zniszczyła podstawy bezpieczeństwa w Europie. Musimy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy i pomóc jej wygrać tę wojnę. Musimy zagwarantować jej bezpieczeństwo na kolejne lata.

– podkreślił wicepremier Błaszczak w trakcie spotkania grupy B9.

O tym jak ważne jest wzmacnianie współpracy wojskowej w każdym formacie, a tym samym wzmacnianie bezpieczeństwa mówił także minister obrony Rumunii Angel Tîlvăr.Dziękuję wicepremierowi Błaszczakowi za organizację tego spotkania. Polska i Rumunia mają praktyczne relacje oparte na partnerstwie strategicznym. Bardzo ważne jest żebyśmy kontynuowali nasz dialog w różnych formatach, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom

– mówił szef rumuńskiego resortu obrony.

Na zakończenie wicepremier M. Błaszczak podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i podjęcie kolejnych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa.

Chciałbym podziękować raz jeszcze moim kolegom ministrom obrony państw położonych na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego (…) Wspólnie rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Możemy potwierdzić, że wspólnie jesteśmy silniejsi.

– podsumował wicepremier Mariusz Błaszczak.

