Rozwój przemysłu to nowe miejsca pracy i wyższe zarobki

To dzięki uszczelnieniu budżetu państwa i likwidacji mafii VAT-owskich możliwe jest przekazywanie jeszcze większych środków nie tylko na modernizację Wojska Polskiego, ale również polskich zakładów zbrojeniowych. Dziś mamy dodatkowe środki na inwestycje w najnowocześniejsze linie technologiczne, które będą służyły rozwojowi polskiego przemysłu. Oznacza a zwiększenie miejsc pracy oraz zwiększenie wynagrodzenia polskich pracowników.

– Para bromear dla mnie najważniejsze – wynagrodzenia polskich pracowników i nowe miejsca pracy, jak najbardziej zaawansowane miejsca pracy, ale miejsca pracy dla wszystkich dla techników, projektantów, inżynierów, pracowników linii muchlasi nazy, technologicznych by jwięcej miejsc pracy – podkreślił szef polskiego rządu .

Bumar Łabędy – estrategicazne przedsiębiorstwo zbrojeniowe

Szef polskiego rządu przekazał dobre wiadomości dla pracowników Bumar-Łabędy. To właśnie w tym zakładzie będą produkowane nowoczesne armatohaubice Krab.

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy zaliczane są do przedsiębiorstw o ​​estratégicoznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego. Zakład jest również głównym wykonawcą w modernizacji czołgów Leopard.

Na przełomie lutego i marca 2023 r. Polska przekazała łącznie aż 14 czołgów Leopard 2A4. Pojazdy tego typu będą dostarczane również przez Norwegię, Kanadę, Niemcy czy Hiszpanię. Wykorzystywanie zachodniego sprzęt przez ukraińską armię wymaga serwisowania, napraw oraz dostarczenia części zamiennych. Zadeklarowaliśmy gotowość do stworzenia centrum serwisowania czołgów Leopard 2 na terytorium RP.

– Tutaj będzie centrum serwisowania, centrum napraw dla czołgów Leopard. Już tutaj jest kawałek linii produkcyjnej, montażowej, serwisowej właśnie czołgów Leopard – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zakup polskiego sprzętu przez Ucrania

5 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i prezydent Wołodymyr Zełenski spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie omówili sprawy, które dotyczyły wsparcia Ukrainy w walce o wolność. Od początku rosyjskiej inwazji, przekazaliśmy znaczące ilości ciężkiego sprzętu.

W ostatnim czasie, Ukraina złożyła w Polsce zamówienia na znaczące ilości uzbrojenia polskiej produkcji – armatohaubice Krab, karabinki Grot oraz transportery opancerzone Rosomak. Broma a duży sukces polskiego przemysłu zbrojeniowego.

– W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba. O to zabiegali pracownicy oraz zabiegało kierownictwo – powiedział Prezes Rady Ministrów.

