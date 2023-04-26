26.04.2023, 10-45 (мск) бумаги RU000A0JRDY3 (ДОМ.РФ18об).

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú

26.04.2023

10:45

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка кепапозито2.6 В. 2023, 10-45 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 110.71) и диапоцч ых дисков 3,3,8о эквивалентно ставке 17.5 %) ценной бумаги RU000A0JRDY3 (ДОМ.РФ18об).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL