Ученые предложили новый взгляд на развитие эмбрионов

В новой работе учёные сконцентрировались на микроРНК, которые имеют высокую степень консервативности — то есть не изменили свою функцию и последовательность нуклеотидов в течение длительного эволюционного периода, а также среди разных видов организмов. Наличие консервативных микроРНК у разных видов многоклеточных животных (Metazoa) указывает на их фундаментальную роль в процессах регуляции генов и развития организмов, поэтому для исследования выбрали именно их. Учёные проследили взаимодействие микроРНК с флипонами — участками ДНК, которые могут менять свою структуру, запускать или выключать работу генов. Такие флипоны присутствуют в промоторах генов — специальных участках ДНК, которые расположены перед началом гена и определяют, где и когда он начнёт транскрибироваться. Основное внимание было уделено промоторам именно тех генов, которые играют ключевую роль в эмбриональном развитии. Выяснилось, что микроРНК способны регулировать геном путем изменения структуры флипонов. До этого считалось, что два механизма — регуляция генов с помощью микроРНК и изменение структуры флипонов — изолированы друг от друга. В реальности они оказались взаимосвязаны и могут работать вместе, влияя на процессы эмбрионального развития. Их взаимодействие позволяет быстрее и эффективнее адаптироваться к изменениям в окружающей среде, так как микроРНК могут эволюционировать быстрее, чем белки.

Механизм действия микроРНК и флипонов на уровне эмбриона — своеобразный микрокод, который, подобно компьютерной загрузочной программе, устанавливается в первую очередь, чтобы потом загрузить и установить полную операционную систему.

Это открытие дает новое понимание того, как регуляция генов происходит в многоклеточных организмах и влияет на эмбриональное развитие. Полученные исследователями результаты имеют высокую статистическую значимость, превышающую порог в пять стандартных отклонений, установленный для открытий в физических науках, что необычно для биологических наук.

Дополнительные исследования могут расширить наше понимание того, как совместное действие микроРНК и флипонов приводит к точной и динамической регуляции генов на разных этапах эмбрионального развития. Это может привести к открытию новых молекулярных механизмов, ответственных за разнообразие генетических программ и их координацию в сложных многоклеточных организмах.

26 апреля

