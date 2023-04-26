Ученые предложили новый взгляд на развитие эмбрионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – [embedded content]

В новой работе учёные сконцентрировались на микроРНК, которые имеют высокую степень консервативности — то есть не изменили свою функцию и последовательность нуклеотидов в течение длительного эволюционного периода, а также среди разных видов организмов. Наличие консервативных микроРНК у разных видов многоклеточных животных (Metazoa) указывает на их фундаментальную роль в процессах регуляции генов и развития организмов, поэтому для исследования выбрали именно их.

Учёные проследили взаимодействие микроРНК с флипонами — участками ДНК, которые могут менять свою структуру, запускать или выключать работу генов. Такие флипоны присутствуют в промоторах генов — специальных участках ДНК, которые расположены перед началом гена и определяют, где и когда он начнёт транскрибироваться. Основное внимание было уделено промоторам именно тех генов, которые играют ключевую роль в эмбриональном развитии.

Выяснилось, что микроРНК способны регулировать геном путем изменения структуры флипонов. До этого считалось, что два механизма — регуляция генов с помощью микроРНК и изменение структуры флипонов — изолированы друг от друга. В реальности они оказались взаимосвязаны и могут работать вместе, влияя на процессы эмбрионального развития. Их взаимодействие позволяет быстрее и эффективнее адаптироваться к изменениям в окружающей среде, так как микроРНК могут эволюционировать быстрее, чем белки.