Универсиада: команда НГУ заняла третье место по аэробике

Очередные соревнования 46-й областной универсиады среди студентов высших учебных заведений принесли НГУ пятую бронзовую медаль – по аэробике. Наши девушки отлично выступили на соревнованиях, которые включали в себя несколько видов программы.

Третьи места по спортивной аэробике заняли: Анастасия Безносова (ЭФ) в категории «Индивидуальные выступления среди женщин», и Ольга Терина (ФЕН), Анастасия Нестерова (ММФ), Анна Никулина (ФИТ), Ангелина Парфианович и Виктория Ляховская (ИФП) – в категории «Группа».

В номинациях танцевальной аэробики – «Гимнастическая платформа» и «Танцевальная гимнастика» – принимали участие по две команды НГУ, и все они поднялись на вторую и третью ступеньки пьедестала.

В составе сборных выступали: Дарина Ненашева и Анастасия Искова (ФФ), Дарья Карасева, Маргарита Игнатова и Татьяна Бурова (ИМПЗ), Татьяна Копылова (ФЕН) и студентки ЭФ: Елизавета Журавлева, Дарья Караваева, Влада Денцель, Екатерина Шумская, София Теплых, Елена Парамонова, Марина Шеломенцева, Полина Мазурина, Ксения Гордейчик, Елизавета Маликова и Ангелина Балчугова.

Поздравляем спортсменок и их тренеров Анну Тимофееву и Анну Южакову с медалями Универсиады!

