Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С 29 апреля до 8 мая изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦ Ä-1). Ограничения ввводятся из-за подготовки к открытию МЦД-4.

Движения не будет на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами. Составы на Савеловском и Белорусском направлениях будут следовать только от и до одноименных в okzalov.

29, 30 de abril, 6 y 7 de mayo a las 10:00 hasta las 13:30 desde las 13:30 horas. В остальное время интервалы движения увеличатся до 1,5 часа. 1–5 mая интервалы движения будут увеличены до 30 minут. Кроме того, часть поездов отменят.

На Белорусском направлении поезда не будут останавливаться на станции Беговая, а при движении вс ть с y Тестовская. Интервалы движения увеличат до 30–40 minут, в пиковые часы — до 20 minут. Поезда в Усово будут следовать от и до Рабочего Поселка. Также часть поездов отменят.

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево с 29 апреля по 7 мая будут следовать от и до Савеловского вокзала. 29, 30 aprelя, 6 y 7 мая часть рейсов в аэропорт и обратно отменят, интервалы движения увеличат. 1–5 мая поезда между Савеловским вокзалом и терминалами В и С аэроэкспрессы будут следоват ь по стандартному графику каждые 30–40 minут.

Ver detalles ок МЦД-1 и станцию ​​Беговая. Это нужно для ввода в эксплуатацию МЦД-4. Также дополнительно с 29 апреля до 1 мая и с 6 до 8 мая поочередно закроют главные пути на уч астке от станции Бескудниково до станции Марк, там специалисты будут строить транспортно-пересадочны © узел «Лианозово». Большая часть работ пройдет в праздничные дни, когда пассажиропоток наименьший.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами № 1195 от станции метро «Ховрино». График движения автобусов и аэроэкспрессов размещен на сайте компании. Расписание пригородных и городских поездов есть на сайте перевозчика.

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