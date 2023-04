С начала года у города приобрели рекордное количество нежилой недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2023 года жители столицы и представители бизнеса приобрели у города 550 нежилых объектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За январь — март 2023 года горожане и предприниматели приобрели у города 550 зданий, помещений и машино-мест общей площадью почти 110 тысяч квадратных метров — это почти на 50 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. Текущий показатель является рекордным за все время проведения столичных торгов. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря переводу процедуры реализации городского имущества в электронный вид и увеличению числа доступных лотов», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас все этапы реализации городского имущества проходят онлайн — от подачи заявки на участие в торгах до получения доступа к приобретенной недвижимости, заключения договора купли-продажи и регистрации права собственности на объект. В результате процедура оформления документов была сильно упрощена: теперь покупатели могут сделать все необходимое, не выходя из дома или офиса.

«Высокий интерес к городской недвижимости также объясняется возможностью приобрести объекты по цене ниже той, что была определена независимым оценщиком при выставлении на аукционы. Так, с начала года 349 лотов были реализованы посредством публичного предложения, еще 82 объекта — через продажу без объявления цены, когда ее назначали сами покупатели», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

