Студенты НГУ — призеры «Новосибирского весеннего полумарафона»

В минувшие выходные в Академгородке прошел традиционный VIII «Новосибирский весенний полумарафон», в котором приняли участие 1 500 любителей бега на длинные дистанции из 5 стран и 21 региона России. Легкоатлеты НГУ не обошли стороной это грандиозное мероприятие и также проверили свои силы на разных дистанциях. И очень приятно, что отличные результаты позволили нашим спортсменам подняться на ступеньки пьедестала.

Две медали на дистанции 21 095 м завоевала студентка Факультета информационных технологий Елизавета Шестакова – «серебро» среди женщин 18-29 лет и «бронзу» в абсолютном первенстве.

Среди мужчин 18-29 лет на этой же дистанции второе место занял выпускник Физического факультета прошлого года Михаил Лялин.

На дистанции 5 км третий результат показал студент Экономического факультета Ислам Нуриев.

Поздравляем спортсменов и их тренера Наталью Рябуху с прекрасным выступлением!

