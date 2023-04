Столичное предприятие разработало систему автоматизированного планирования производства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Компания «Моситлаб» представила систему, которая помогает эффективно планировать загрузку производственного оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские предприятия активно продолжают не только масштабировать площадки, но и оптимизировать их с помощью современных ИТ-систем. Столичная компания, входящая в группу компаний крупного производителя кабельной продукции, разработала технологию, основанную на нейронных сетях. Она помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование. Разработка может быть внедрена на заводах разного профиля, а недавно она вошла в реестр “Банк технологий”, где представлены отечественные высокотехнологичные решения», — рассказал Владислав Овчинский.

В «Банке технологий» промышленные предприятия Москвы могут найти новейшие технологические решения для своих производственных площадок. Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях.

Новая ИТ-система собирает и анализирует данные производства, позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы предприятия, минимизировать потери времени за счет расчета оптимальной последовательности операций, быстро создавать планы, контролировать параметры производства и исполнения заказов.

В первую очередь она актуальна для заводов с обширной номенклатурой продукции, большим количеством стадий технологического процесса и разнообразием используемых материалов и полуфабрикатов.

Технологию представили на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей с 24 по 26 апреля в Узбекистане.

В начале года систему ввели в эксплуатацию на производстве силового кабеля, и она уже показала свою эффективность — по результатам первого квартала 2023 года экономия производственных затрат от внедрения оценивается в 23 миллиона рублей. В частности, удалось на 17 процентов сократить постоянные издержки и на 21 процент — среднее время исполнения заказа.

Разработчикам необходимо оставить заявку, чтобы попасть в «Банк технологий». Предприятия также могут подать заявку на подбор технологического решения в соответствующем разделе сайта.

Столичным производителям доступно более 20 мер системной финансовой и нефинансовой поддержки, а также ряд антикризисных механизмов. Например, Правительство Москвы готово оказать предприятиям, которые планируют внедрить у себя решения из «Банка технологий», финансовую поддержку. В частности, им доступен заем до 300 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI