Специалисты СПбГАСУ приняли участие в международном воркшопе GEO-SAKURA-2023

Делегация СПбГАСУ под руководством члена-корреспондента РААСН, профессора кафедры геотехники Рашида Мангушева представила Россию на международном геотехническом воркшопе Geotechnical Engineering for Cultural Heritage (GEO-SAKURA-2023). Воркшоп проходил в древней столице Японии – городе Нара.

Организатором выступил Геоисследовательский институт в Осаке (Geo-Research Institute, city of Osaka, Japan). Научным руководителем этой организации является председатель Азиатского технического комитета (ATC19), почётный доктор СПбГАСУ, профессор Йошинори Ивасаки.

В воркшопе, который проходил при поддержке Всемирной организации механики грунтов и геотехнической инженерии (ISSMGE), участвовали представители Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Казахстана, Тайваня, Польши и России.

Принимающей стороной были японские научно-исследовательские институты с богатейшим опытом строительства в сложных геотехнических условиях при сейсмике и на намывных территориях.

Делегаты из СПбГАСУ выступили с четырьмя докладами по направлениям научных исследований кафедры геотехники, вызвавшими большой интерес у специалистов. Делегация нашего университета рассказала о методиках и инструментах пространственного (3D) мониторинга объектов – памятников архитектуры. Были озвучены последние результаты в области создания отечественного программного комплекса на основе численного моделирования методами конечных элементов.

На церемонии закрытия конференции Йошинори Ивасаки подчеркнул, что сохранение аутентичности памятников культуры и архитектуры требует сплочённой работы всех коллективов, создания благоприятных условий для обмена опытом и развития геотехнических школ.

