Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

22 de abril de спорткомплексе НГУ прошли традиционные соревнования по армрестлингу в рамках Спарта киады НГУ. В них приняли участие команды восьми факультетов и институтов университета (ГГФ, ЭФ, ФИТ, ВКИ , ФЕН, ММФ, ФФ y ИИР), а также ученики СУНЦ НГУ. Более сорока парней и четыре девушки померялись силами в пяти весовых категориях: до 60 кг, до 70 kg, hasta 80 kg, hasta 90 kg y más de 90 kg. Личные результаты определялись по сумме мест, занятых в борьбе правой и левой рукой. В командный зачет шли четыре лучших результата.

В упорной борьбе победу одержали студенты Геолого-геофизического факультета. На втором месте ребята Экономического факультета. Замкнула тройку призеров команда Факультета информационных технологий. Победители были отмечены ценными подарками, медалями и грамотами, а также материальным воз награждением от спонсоров.

Поздравляем сильнейших спортсменов!

Девушки:

Анна Нарыжнова (ГГФ), Софья Панишева y Мария Осипова (ФЕН).

Юноши:

Артем Хныченко (СУНЦ НГУ), Александр Метлин (ФИТ), Павел Зеленин (ФИТ) – до 60 кг.

Леонид Чистополов (ЭФ), Вячеслав Гуцу (ГГФ), Михаил Красников (ФИТ) – hasta 70 кг.

Егор Николаев (ЭФ), Алекс Искра (ММФ), Павел Арутюнов (СУНЦ НГУ) – hasta 80 кг.

Кирилл Мельников (ГГФ), Данил Леонтьев (ФИТ), Сергей Тусюк (ВКИ) – до 90 кг.

Никита Катасонов и Федор Ткачук (ВКИ), Максим Бурым (ФИТ) – 90+ кг.

Выражаем благодарность за организацию и проведение соревнований заведующему Кафедры физичоевскос тренеру по силовым видам спорта Сергею Евтушенко, Ольге Черной (КафФВ рГУ), Анне Нарыжновой (Гя Гя Гя Гя Гя Гя Гя Гя Гя Гя) там из спортивного клуба «СПЛАЙС».

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