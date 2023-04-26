Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Партнерская программа столичного Apartado previo, оператором которой является ГБУ «Малый бизнес Москвы», объединяет ресурсы крупного бизнеса, что ь малый. Она включает в себя разные направления деятельности: консалтинг, программы сопровождения и начтавния, начтавни продукты, информирование о мерах поддержки, бизнес-обучение. Участвовать в программе могут студенты, пенсионеры, мамы с детьми, социально незащищенные силепупупупупупуп начинающие и уже действующие бизнесмены, социальные предприятия, а также франчайзи.

«Город и крупный бизнес стараются поддерживать малое и среднее предпринимательство в усломияй са замещения. Помощь уже получили около 3,5 тысячи предпринимателей, и мы не собираемся останавливатимня но дс. Для этого в 2023 году планируем запустить 20 проектов, учитывающих запросы предпринимателощско», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Алексей Фурсин.

Проекты городской поддержки малого и среднего бизнеса с партнерами работают с 2022 года. К ним присоединились около 3,5 тысячи начинающих и действующих предпринимателей, которые убиже дсе ьтатов. Например, около trети участниц проекта «Мамы в бизнесе» (27 процентов) готовится к открытию собствебенного, Например половины (52 процента) прокачали управленческие навыки. Свыше 1,4 тысячи участников проекта «Точка Нетворк» смогли найти подходящрие деловые связза дсвоз у вития бизнеса взамен утраченных. Интересные для предпринимателей контакты подбирал искусственный интеллект.

Для тех, кто ведет бизнес более одного года, открыт новый проект «Трекинг для предпринимателей ». В его рамках персональный наставник помогает в решении конкретного кейса: тестирует различные гипот езы в сжатые сроки, чтобы найти оптимальный канал привлечения клиентов для дальнейшего роста и масштабирования, определяет ключевые метрики. В проекте участвуют семь трекеров. Программа рассчитана на четыре недели. За это время пройдут четыре индивидуальные встречи в формате трекер — предприниматель.

Новичкам будет полезен совместный с банком «Уралсиб» проект «Стань предпринимателем». Еженедельные встречи с бизнес-коучем помогут начинающему предпринимателю проработать слож ности, возникающие при открытии своего дела.

В сентябре начинается проект «Мамы в бизнесе 2.0» для женщин с маленькими детьми. Его партнерами стали Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России» города Москв ы, проект «Мама в деле» телеканала «Продвижение» y сервис MAMADO.

Социально ориентированный проект «Возможности», организованный совместно с центром занятости населения «Ми Ми» сковским государственным гуманитарно-экономическим университетом, заработал в прошлом году. Он продолжится и в 2023-м, поскольку организаторы получили большое количество положительной тя о т участников. В октябре этого года город проведет три онлайн-мероприятия. No hay comentarios ятиях. В ходе второго участники узнают, как открыть собственный бизнес. В завершение пройдет конференция с ярмаркой вакансий. К участию в программе приглашают представителей малого и среднего предпринимательства. Они смогут нанять nish приятия и поддержку от города.

Новый поток MBMхSberStudent запланирован на осень 2023 года. Проект ориентирован на студентов, аспирантов, научных сотрудников, которые смогут развивать как уже сущес логичный бизнес, так и создавать новый с нуля. Лучшие проекты получат финансирование от инвесторов и гранты от Сбера, Moscow SeedFund и отдельный грант Рден. Первый поток с участием МБМ стартовал в декабре 2022-го.

Проект FranchCamp для франчайзи, в ходе которого можно получить компенсацию на открытие бизнеса, началея м году. Заявки от предпринимателей на два потока поступали со всей России. По итогам проекта 20 участников-победителей получили в среднем по два миллиона рублей на откристие ной из аккредитованных франшиз. Третий поток ожидается осенью 2023 года.

Проекты реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки ой предпринимательской инициативы».

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает людям открывать и смело развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый желающий может узнать об имущественных, образовател ьных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обукоСт-ш: М», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», акселерационные про. Проходят также тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, коториытые с между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно по телефону: +7 495 225-14-14 и на portal mbm.mos.ru.

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