Сергей Собянин рассказал о новых общественных пространствах, которые появятся в Москве благодаря предложениям горожан

В Москве появятся новые общественные пространства, инициаторами идей и предложений которых были сами горожане, написал Сергей Собянин в своем блоге. Сейчас на их месте — пустующие или необустроенные территории.

«Москва сегодня — это свыше 950 комфортных парковых и озелененных территорий, более 500 благоустроенных улиц и общественных пространств, десятки тысяч уютных дворов и школьных территорий. Мы проделали большую работу, чтобы один из крупнейших мегаполисов мира стал городом, где комфортно работать, учиться и отдыхать, заниматься спортом, гулять с детьми. Одним словом, жить. Но благоустройство — это процесс бесконечных и непрерывных изменений. И чем больше ты делаешь, тем больше рождается новых идей и проектов. Многие из них подсказывают москвичи. Кому как не им лучше знать, где в районе чаще всего собираются подростки, где тренируются зожники, а какую площадку облюбовали мамы с колясками», — отметил Мэр Москвы.

Каждый проект разрабатывается с учетом особенностей местности и пожеланий жителей.

Вблизи станции Хорошево Московского центрального кольца на месте заросшего оврага у реки Таракановки появится комфортная зона отдыха у воды с лавочками и спортивными турниками.

На Кирпичной улице в районе Соколиная Гора на месте пустыря создадут детско-спортивный кластер — именно за это решение жители района проголосовали на портале «Активный гражданин».

Проект учитывает потребности горожан всех возрастов. На территории кластера обустроят игровые площадки для малышей, зоны отдыха для людей старшего возраста, а также спортивные площадки.

Центральную часть Главной улицы в районе Восточный тоже приведут в порядок. Там сделают зоны отдыха с подвесными качелями, оборудуют детские площадки и воркаут-зону. На территории разобьют цветники и высадят деревья.

«При благоустройстве мы обязательно учитываем сложившееся использование территорий. Яркий пример — сквер Березовая Роща в Строгине, который популярен у местных жителей как место для прогулок с домашними питомцами. Увы, комфортными прогулки не назовешь: нет дорожек, освещения и лавочек. Да к тому же по весне территория часто подвергается подтоплениям. Поэтому работу начнем с организации эффективного водоотвода. По периметру сквера обновим ограждение, чтобы лучше отделить территорию от трамвайных путей», — уточнил Мэр Москвы.

Для четвероногих друзей там сделают две прогулочные зоны с разным инвентарем. А для людей — оборудуют спортивную площадку, сделают дорожки и систему освещения, установят скамейки.

В Преображенском приведут в порядок территорию рядом с районным общественным центром «Янтарь». Обустроят зоны отдыха и детскую игровую площадку.

В Савеловском районе на пересечении 1-й Хуторской и Башиловской улиц по просьбе горожан приведут в порядок территорию вблизи жилых домов. Здесь сделают уютную пешеходную зону, установят удобные скамейки и уличные фонари, оборудуют площадку для выгула собак, а также парковочные места для автомобилей.

В Молжаниновском районе возле пруда на 2-й Подрезковской улице появится уютная зона отдыха. Именно местные жители предложили обустроить у воды зону отдыха с удобными лавочками, теплым освещением и дополнительным озеленением.

В Митине вдоль реки Сходни, вблизи 1-го Митинского переулка и Путилковского шоссе проложат экотропу, а также реконструируют мосты.

В Южном Бутове запланировано благоустройство Захарьинских прудов. Ранее пустовавшая территория превратится в комфортное место для отдыха и занятий спортом у воды с пешеходными дорожками и площадками для пикника.

Сегодня зеленую территорию вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское местные жители используют для прогулок и прохода к пешеходному переходу через МКАД. «Сделаем этот маршрут комфортным и безопасным: проложим дорожки, установим освещение, а также устроим площадку для выгула собак», — написал Сергей Собянин.

Новое общественное пространство появится и в поселении Внуковском (ТиНАО). В прошлом году на территории возле дома 25 на улице Авиаконструктора Петлякова в микрорайоне Солнцево-Парк специалисты уже проложили пешеходные маршруты и велодорожки. В этом году здесь еще обустроят зоны отдыха. Проект позволяет бережно сохранить естественную красоту природы. Благоустройство будут проводить на лесных полянах, а пешеходные маршруты проложат по уже существующим народным тропам.

На юге столицы есть еще одна «Березовая роща» — небольшой парк в районе Орехово-Борисово Южное. По инициативе местных жителей в этом году здесь приведут в порядок территорию со стороны улицы Елецкой: проложат дорожки и установят освещение, разобьют газон и цветники.

Такие же работы пройдут и на окраине Бирюлевского лесопарка в районе дома 57 в Шипиловском проезду. Специалисты приведут в порядок вход в лесопарк, а на месте пустыря установят лавочки, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники.

