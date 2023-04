Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московскому заводу по производству лифтов присвоили статус промышленного комплекса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5 процента вместо стандартных 17 процентов. Налог на недвижимое имущество составит 50 процентов, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

АО «МЭЛ» — одно из крупнейших электротехнических предприятий Москвы, которое производит лифты, лифтовое и электрощитовое оборудование (низко- и высоковольтное), а также трансформаторные подстанции.

Предприятие, основанное в 1953 году, расположено в районе Гольяново по адресу: 2-й Иртышский проезд, дом 11. На заводе площадью более 35 тысяч квадратных метров работают свыше 600 человек. Объем производства составляет до 2,5 тысячи единиц оборудования в год. Планируется, что к 2024 году этот показатель вырастет на 60 процентов — до четырех тысяч единиц оборудования в год.

Завод «МЭЛ» первым в России начал серийное производство лифтов, скорость которых составляет 2,5 метра в секунду. Сейчас специалисты предприятия работают над созданием моделей следующего поколения — со скоростью до четырех метров в секунду.

АО «МЭЛ» участвует в реализации многих городских проектов. Продукция завода установлена в новостройках, возведенных по программе реновации, кластере «Ломоносов» — флагмане инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы», на эскалаторной галерее на Воробьевых горах и многих других знаковых объектах.

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса присвоен 67 предприятиям. На них создано более 77 тысяч рабочих мест. С 2016 года объем инвестиций в развитие столичных промышленных комплексов составил свыше 47 миллиардов рублей.

