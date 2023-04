Сергей Собянин принял участие в заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Правительстве России в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В нем принял участие Сергей Собянин.

На встрече обсуждали уровень снабжения военных необходимым вооружением и техникой, а также ход возведения фортификационных сооружений.

«Ранее нами приняты меры по расширению производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса страны, также по росту объемов выпуска с соответствующими расчетами наиболее востребованной продукции, включая планы-графики предстоящих поставок», — заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Продолжается возведение фортификационных сооружений на линии размещения войск. Как отметил глава Правительства, для таких целей задействованы значительные силы и средства, что уже позволило построить большое количество объектов.

Для оказания социальной, медицинской и психологической помощи защитникам и их семьям, а также содействия в трудоустройстве Правительство России приняло решение открыть отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» во всех регионах страны.

Помимо этого, Госдума приняла поправки в закон «О ветеранах». Они направлены на создание равных прав в сфере социальной защиты для всех участников СВО.

