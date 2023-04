Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Трое московских учеников набрали наибольшее количество баллов в финале Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил юных москвичей.

Абсолютными победителями стали:

— Марина Гурова, одиннадцатиклассница, учащаяся школы «Интеллектуал»;

— Елизавета Хоретоненко, ученица седьмого класса школы «Летово». Она решала задачи за девятый класс;

— Матвей Головин из школы Центра педагогического мастерства. Для слабовидящего десятиклассника задания были напечатаны увеличенным шрифтом.

Все трое становятся абсолютными победителями этой олимпиады уже второй год подряд, подчеркнул Мэр Москвы.

Всего в состязании по русскому языку сборная Москвы получила 72 награды: 16 дипломов победителей и 56 — призеров. Задания были нестандартными. Например, участникам предстояло разгадать алгоритм трансформации слов, исходя из их морфемного состава, перевести и проанализировать древнерусский текст.

«Победители и призеры финала могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады», — отметил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

