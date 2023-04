Сергей Собянин: Застройщики возводят в Москве 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Застройщики возводят в Москве 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Мы поддерживаем их реализацию и потому предоставляем земельные участки в аренду без проведения торгов. Договоры с застройщиками заключены на пять — шесть лет», — написал Мэр Москвы.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов могут быть построены производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы, социальные и другие значимые объекты, которые создают в столице современную инфраструктуру и новые рабочие места.

Так, уже в этом году новая школа появится в поселке Щапово ТиНАО, к концу следующего года — в районе Лефортово ЮВАО. Помимо учебных кабинетов, в зданиях будет многофункциональный библиотечный центр, лабораторно-исследовательский комплекс, обеденный зал и прочее. На улице Верхняя Масловка в районе Аэропорт САО строится детский сад, который рассчитан на шесть групп из 150 воспитанников. В нем оборудуют раздевалки, игровые, спальни, столовые.

