Семинар Центра междисциплинарных исследований

26 апреля, в 15.00, в Центре междисциплинарных исследований (214 ЛК) состоится научный семинар, посвященный обсуждению доклада Романа Николаевича Абрамова, доктора социологических наук и профессора Факультета социальных наук НИУ «ВШЭ».

Тема: Профессиональная культура, практики труда и повседневная коммуникация позднесоветских инженерно-технических специалистов: проблема источников знания.

Аннотация: В позднесоветское время (1960-80-х гг.) в СССР появилась массовая социальная группа инженерно-технических работников (ИТР), которая объединяла людей, окончивших политехнические институты и университеты по инженерным и естественно-научным специальностям и работавших в секторе науки и НИОКР в промышленности. Превращая ИТР в культурных героев, советские фильмы и книги конструировали разнообразные стереотипизированные представления о профессиональной культуре инженерно-технических специалистов, от создания ярких образов альтруистического трудового энтузиазма (повесть Стругацких «Понедельник начинается в субботу», 1965 г.) до репрезентации советских НИИ, КБ и ВЦ как мест безделья и бесконечных перекуров (фильм “Остановите Потапова!”, 1974 г.). Как мы можем узнать о действительных практиках труда и повседневной коммуникации позднесоветских ИТР, их профессиональных ценностях и культуре? С одной стороны, имеется достаточно богатый (хотя не столь заметный, как мемуары «гуманитариев») пласт воспоминаний, дневников и других форм коммеморации. С другой стороны, некоторые источники трудно верифицировать (например, полуанонимные мемуары на различных интернет-платформах) или они относятся к разным организациям и с трудом поддаются обобщению. На основе собственных исследований, посвященных профессиональной культуре инженерно-технических специалистов в позднем СССР, докладчик продемонстрирует вызовы и возможности работы с различными источниками информации.

