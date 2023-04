Проект ГУУ в финале Всероссийского конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проект студентов Государственного университета управления по популяризации автотуризма в России вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 93 226 человек. По итогам заочной экспертизы в финал вышли 150 проектов в 14 номинациях.

ГУУ на конкурсе представляла сборная межфакультетская команда студентов под научным руководством доцента кафедры управления транспортными комплексами Артема Меренкова. Участники команды: студенты 2 курса Института отраслевого менеджмента Дмитрий Стрекалов, Анна Гришкина, Роман Мельников, студентка 2 курса Института маркетинга Лариса Соколова, студентка 3 курса Института государственного управления и права Екатерина Гальцева, студент 3 курса Института информационных систем Семён Минаков. Ими был разработан и представлен «Проект популяризация автотуризма в России», который вошел в число лучших 10 проектов страны в номинации «Моя гостеприимная Россия» в возрастной категории от 18 до 35 лет.

Анна Гришкина рассказала о причинах выбора темы исследования: «Все члены нашей команды учатся на разных факультетах и каждый имеет свою функциональную роль, однако всех нас объединяет желание сделать автотуризм в России лучше и доступнее. Также наша команда хочет исправить низкое качество обслуживания в кемпингах и сложность нахождения необходимой информации в интернет-источниках. Кроме того, за последние 2 года начало активно увеличиваться количество государственных грантов и нормативных актов РФ, связанных с автотуристической отраслью, что доказывает актуальность нашего проекта».

В прошлом году ребята уже участвовали в финале конкурса со своими разработками, но не заняли призовое место, зато получили неоценимый опыт. «За прошедший год команда активно занималась продвижением и модернизацией нашего проекта, а также участвовала во множестве других конкурсах, где занимала призовые места. Поэтому сейчас мы настроены серьезно и ставим перед собой цель победить в финале», — отметила Анна Гришкина.

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проходит уже 20 лет и за это время в нем приняли участие более 500 000 человек со всей страны. Идея конкурса состоит в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Желаем удачи нашим студентам и с нетерпением ждем итогов конкурса.

