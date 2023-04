Программа реновации: в жилой комплекс в Солнцеве переедут около тысячи человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В течение полугода в жилой комплекс, построенный по программе реновации в Солнцеве, переедут около тысячи жителей. Новостройку ввели в эксплуатацию в конце марта, она располагается по адресу: Родниковая улица, дом 5 а. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Глава ведомства уточнил, что комплекс состоит из восьми жилых корпусов переменной этажности. Здания образуют обособленные кварталы с внутренними дворами. Входные группы оборудованы двойными тамбурами, колясочными, помещениями для уборочного инвентаря и для консьержей. На первом этаже каждого корпуса также находятся нежилые помещения для объектов инфраструктуры и бытового обслуживания.

«Отделка квартир и мест общего пользования, а также благоустройство территории выполнены с использованием качественных материалов по единому стандарту программы реновации, утвержденному Мэром Москвы», — отметил Сергей Левкин.

Руководитель Департамента рассказал, что рядом с новостройками оборудовали четыре детские и четыре спортивные площадки. На них установили качели, детские городки и современные тренажеры, сделали покрытие из травмобезопасной каучуковой крошки. Кроме того, во дворах обустроили три зоны отдыха.

«В шаговой доступности располагаются три действующие образовательные организации: два корпуса школы № 1542 и детский сад, а также остановка общественного транспорта “Улица Авиаторов”», — добавил Сергей Левкин.

В рамках Адресной инвестиционной программы рядом с комплексом построили и ввели в эксплуатацию поликлинику, которая может принимать 750 пациентов в смену. Неподалеку также возведут еще один детский сад на 200 воспитанников, который будет находиться по адресу: Родниковая улица, владение 5 а.

Сергей Левкин отметил также, что всего в рамках программы реновации в Солнцеве расселят 43 дома, в которых сейчас проживают 7,4 тысячи человек.

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

