Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале этого года более 6,8 тысячи участников программы реновации получили от города новое жилье, сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В первом квартале этого года по программе реновации больше всего новоселов появилось на востоке столицы — почти 1,6 тысячи человек. Еще 1,3 тысячи человек стали правообладателями равнозначных квартир на юго-востоке, более тысячи — на севере, около 600 — на западе, свыше 500 — на юго-западе Москвы», — рассказал глава ведомства.

В первом квартале 2023 года началось переселение жителей 36 старых домов. Им предложили новые квартиры в 14 новостройках, которые находятся в районах Нагорный, Басманный, Бескудниковский, Нижегородский, Южное Медведково, Выхино-Жулебино, Даниловский, Бабушкинский, Черемушки, Нагатинский Затон, а также в Зеленограде.

Всего с начала реализации программы реновации к переселению приступили 113,9 тысячи жителей 674 старых домов, 94,8 тысячи из них уже отметили новоселье, добавил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что в городе передали под заселение 228 домов, 19 ввели в эксплуатацию и готовят к переезду жильцов, еще 184 новостройки общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров возводят в разных округах столицы.

Москвичам предоставляют жилье, отвечающее требованиям программы реновации. Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка, установлена сантехника и электрические плиты. Первые этажи новых домов нежилые. На этапе заселения там работают центры информирования, а потом могут быть открыты магазины, салоны, ателье, кофейни и другие объекты инфраструктуры.

Сергей Собянин сообщил, что темпы расселения по программе реновации за год увеличились в два разаПочти 60 тысяч квартир передали под заселение участникам программы реновации

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI