Политех и Костанайский социально-технический университет договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
26 апреля Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого и Костанайский социально-технический университет подписали договор о сотрудничестве. Документ своими подписями скрепили ректоры Андрей Рудской и Кадыргали Джаманбалин. Вузы будут развивать научные и образовательные связи.
Костанайский социально — технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар был образован в 1998 году. В нём учатся 4000 студентов на пяти кафедрах — «Технические науки», «Бизнес и управление», «Право», «Гуманитарные науки» и «Естественные науки». Кстати, ректор КСТУ, профессор, академик МАИ Кадыргали Джаманбалин выпускник Политеха. В 1990 году он окончил у нас аспирантуру (физика полупроводников), а в 2017 г. прошел повышение квалификации.
Подписанное в среду соглашение рассчитано на пять лет. Перспективная область сотрудничества для наших университетов — развитие связей в области переподготовки и повышения квалификации кадров. И вот еще несколько ключевых направлений:
- разработка и реализация совместных образовательных программ;
- совместная публикация результатов исследований;
- организация программ обменов учеными, преподавателями и студентами;
- проведение совместных конференций и симпозиумов.
Межвузовские связи России и Казахстана крепнут с каждым годом. Напомним Политех сотрудничает с 17 университетами соседнего государства. Сейчас в СПбПУ учится почти 700 студентов из Казахстана. Ежегодно их количество увеличивается на 10 процентов.
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