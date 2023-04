Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 апреля Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого и Костанайский социально-технический университет подписали договор о сотрудничестве. Документ своими подписями скрепили ректоры Андрей Рудской и Кадыргали Джаманбалин. Вузы будут развивать научные и образовательные связи.

Костанайский социально — технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжар был образован в 1998 году. В нём учатся 4000 студентов на пяти кафедрах — «Технические науки», «Бизнес и управление», «Право», «Гуманитарные науки» и «Естественные науки». Кстати, ректор КСТУ, профессор, академик МАИ Кадыргали Джаманбалин выпускник Политеха. В 1990 году он окончил у нас аспирантуру (физика полупроводников), а в 2017 г. прошел повышение квалификации.

Подписанное в среду соглашение рассчитано на пять лет. Перспективная область сотрудничества для наших университетов — развитие связей в области переподготовки и повышения квалификации кадров. И вот еще несколько ключевых направлений:

разработка и реализация совместных образовательных программ;

совместная публикация результатов исследований;

организация программ обменов учеными, преподавателями и студентами;

проведение совместных конференций и симпозиумов.

Межвузовские связи России и Казахстана крепнут с каждым годом. Напомним Политех сотрудничает с 17 университетами соседнего государства. Сейчас в СПбПУ учится почти 700 студентов из Казахстана. Ежегодно их количество увеличивается на 10 процентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI